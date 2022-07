Carolina Ramírez sobre la Bioética para profesores: "La formación es necesaria para acompañar y ser referente"

La Fundación Pablo VI lanza una nueva edición de su curso de Bioética para profesores de Secundaria y Bachillerato. Una formación especialmente diseñada para acompañar a los alumnos y dar respuesta desde las aulas a las grandes problemáticas morales, éticas que se plantean en el trabajo diario, favoreciendo el diálogo y completando la formación que se da en las propias asignaturas.

Carolina Ramírez, profesora del Colegio Padre Damián de Barcelona, y José Fernando Juan, profesor del Colegio Amorós de Carabanchel, son los protagonistas del vídeo de promoción de este curso. Ramírez expone que “en los colegios nos encontramos a diario con situaciones que tienen que ver mucho con la salud mental de los alumnos y que tienen que ver también con cuestiones de identidad de género”. Este tipo de formación es muy necesaria para poder “acompañar” y “ser referente” de unos alumnos que necesitan que lo intelectual vaya de la mano de lo personal y lo emocional, indica Carolina.

Por su parte, Juan expone que “en ocasiones no atendemos suficiente al alumno en sí mismo. No permitimos que el alumno se pregunte quien es”. Marca como objetivo la necesidad de enseñar a los alumnos “que su vida es valiosa por sí misma”, y que, por tanto, no hay motivos para que alguien se sienta fuera de un grupo o una sociedad.

El programa incluye un análisis global de la Bioética, pero también profundizará en temas concretos como la eutanasia, el posthumanismo, la necesidad de una sociedad del cuidado o los problemas de salud mental en la juventud. El periodo de matriculación comenzará el 1 de septiembre y se prolongará hasta el 20 de octubre.

Las clases presenciales de este curso se desarrollarán durante varios fines de semana de los meses de noviembre de 2022 y febrero y julio de 2023 en la propia Fundación Pablo VI, que ofrece posibilidad de alojamiento para los alumnos. Para favorecer una didáctica colaborativa en la que sea posible el diálogo, el número de plazas queda limitada a 30 alumnos.