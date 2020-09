El cardenal Omella, sobre la Ley de Memoria Democrática del Gobierno: "¿Tanto le preocupa a la gente?"

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Arzobispo de Barcelona Juan José Omella, ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE'para analizar la actualidad tanto de la Iglesia como de la realidad que rodea a la sociedad, marcada por la crisis de la covid-19 y el sufrimiento causado a muchas familias.

De hecho, buena parte de la reunión que mantuvo el presidente de la CEE, el Vicepresidente del organismo episcopal, el cardenal Carlos Osoro y el Secretario General, Mons. Luis Argüello con el Papa Francisco este sábado en el Vaticano, giró en torno a los efectos del coronavirus.

“Al Papa len precupa muchas cosas. Sigue la problemática de todo el mundo. Él ve el mundo desde la perspectiva de todo el planeta, no solo de Europa. Al Papa en este momento el tema de la pandemia le preocupa, los muertos sus familiares, y agradeció la labor de sanitarios voluntarios, etc. Le preocupa como iba a ser el funcionamiento de la escuela, la gente que se queda sin trabajo por la pandemia. Y como no, el tema de los inmigrantes que lo tiene en el corazón”, explicaba el cardenal Omella a Carlos Herrera durante la entrevista.

El Arzobispo de Barcelona, que cumple medio siglo de ordenación sacerdotal, también ha sido cuestionado por asuntos de actualidad que copan buena parte de las portadas informativas de nuestro país, como el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez, que implicaría de aprobarse una reconversión del Valle de los Caídos en un cementerio civil.Una reconversión que podría implicar el derribo de la cruz simbólica del valle, además de la marcha de la comunidad benedictina, encargada de la gestión de la abadía desde hace más de medio siglo.

Ante esta posibilidad de que los benedictinos tengan que marcharse del Valle de los Caídos, el cardenal Juan José Omella considera que “una cosa es lo que se dice y otra es mirar jurídicamente cómo es posible llevarlo a cabo”.

En cualquier caso, el presidente de la CEE apunta que este asunto no debe ser prioritario en la agenda del Gobierno de España en estos momentos de máximas dificultades: “Lo que preocupa es cómo salir de la enfermedad, encontrar trabajo o educar a los jóvenes, en lugar de recurrir a temas que nos dividen y nos retrotraen a momentos difíciles”.

Así las cosas, el cardenal afirma que no podemos distraernos de lo esencial: “Pido a los políticos serenar a la sociedad y trabajar en lo que preocupa a la gente. ¿Tanto preocupa a la gente que los Benedictinos salgan de la abadía? Como todos, se han equivocado en cosas, pero están allí para rezar. Por tanto, busquemos lo que nos une. La reconciliación es posible”, reflexiona el Arzobispo de Barcelona en 'Herrera en COPE'.