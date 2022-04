Cardenal Maradiaga: “La clave de la reforma de la Curia Romana es una nueva mentalidad”

“Es una reforma no solo canónica sino también espiritual que requiere conversión”. Así lo indica el cardenal Óscar Madariaga, arzobispo de Tegucigalpa (Honduras) y coordinador del Consejo de cardenales, en diálogo con la prensa española este sábado.

La Constitución Apostólica sobre la Curia Romana y su servicio a la Iglesia y al mundo "Praedicate evangelium" fue promulgada el pasado 19 de marzo y entrará en vigor el 5 de junio, solemnidad de Pentecostés. Fruto de un largo proceso de escucha que comenzó con las Congregaciones Generales que precedieron al Cónclave de 2013, la nueva Constitución, que sustituye a la "Pastor bonus" de Juan Pablo II promulgada el 28 de junio de 1988 y vigente desde el 1 de marzo de 1989, consta de 250 artículos.

Para el cardenal la clave de la reforma es una nueva mentalidad, “ahora se requiere una conversión curial”; por esa razón destaca el título del libro que Publicaciones Claretianas acaba de publicar: 'Praedicate evangelium. Una nueva curia para un tiempo nuevo'. Así, para el cardenal la renovación no viene de las estructuras, por eso la reforma no puede ser simplemente una cantidad de artículos, no es una reforma jurídica, “es la vida nueva de la Iglesia que se necesita”; la reforma viene de las personas, “por eso necesitamos nuevas personas”.

Necesidad de conocerla

Reconociendo que hay personas que no han acogida del todo bien esta constitución, asegura que el siguiente paso es conocerla y este será el tema central de la siguiente reunión del Consejo de Cardenales el próximo lunes.

Dos son las notas que ha destacado sobre la función de la Curia: “servir e integrar”. “Esta reforma es mucho más que lo que dice Praedicate Evangelium, comenzó el primer día del Pontificado del Papa Francisco cuando decidió vivir en Santa Marta”, ha explicado el cardenal, confesando que Francisco le dijo claramente: “Necesito a la gente y allá arriba es una cárcel y yo no puedo vivir en una cárcel sino con la gente”.

¿Y el Consejo de Cardenales?

Ante las preguntas de los periodistas, el arzobispo ha expresado que este Consejo “sigue adelante porque es una institución permanente y la idea del Papa es que le ayudemos en el gobierno de la Iglesia, aconsejando”.

La creación de este consejo surgió en las reuniones antes del Cónclave, cuando un eminente teólogo aseguraba que el Papa Benedicto no tenía toda la información necesaria para tomar decisiones. “Así, se necesitaba un consejo de la base con un cardenal de cada continente. Bergoglio escuchó esta propuesta y al iniciar su Pontificado” lo creó y llamó al cardenal Maradiaga para coordinar este consejo. “Es bueno que la información no venga solo de los canales oficiales, también desde la base. Nosotros ponemos sobre la mesa la problemática que tenemos en cada continente”, asegura.

Ante los abusos

Uno de los puntos tratados en profundidad en el Consejo de Cardenales ha sido el de los abusos en la Iglesia: “Uno de los signos es que la oficina de prevención de abusos es parte del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Es un signo que habla fuertemente. El de los abusos es un problema muy serio que debe ser tenido en cuenta. Es un camino que tiene que cambiar y está cambiando”, indica, recordando que es necesario mirar hacia adelante, desde la perspectiva de la pedagogía, para “prevenir”.

Además, ha asegurado que una de las reformas más profundas es la económica, “y que también ha encontrado alguna oposición”. “Esta es una reforma programática para las diócesis, con el criterio de la transparencia, de objetividad en la transmisión de los datos”, reforma que anima a todos los ámbitos eclesiales.