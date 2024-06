"Atender a desplazados, ayuda psicosocial y de reconstrucción": La labor de Cáritas en 2023

Hoy se ha presentadola Memoria Confederal de Cáritas, correspondiente al ejercicio de 2023, donde hemos conocido una cifra récord de inversión de esta institución de la Iglesia: 486 millones y medio de euros destinados al acompañamiento de los más vulnerables.

Natalia Peiro es la secretaria general de Cáritas y hoy hemos tenido oprotunidad de hablar con ella en 'ECCLESIA al día' para conocer más detalles sobre la labor que realizan desde Cáritas y los detalles referentes a esta Memoria. Natalia nos ha contado que “Las situaciones de pobreza que encontramos en Cáritas son personas que acumulan muchas dificultades. El 50% incluso tiene un trabajo pero no pueden cumplir un proyecto de vida con autonomía por que los ingresos no les llegan. También hay otras circunstancias: problemas de salud mental, situación de irregularidad adminsitrativa, trabajos incompatibles con el cuidado de menores... Son familias que no llegan a lo más fundamental. También hay otras situaciones extremas como personas sinhogar o víctimas de prostitución que siguen acudiendo a Cáritas".

video





Cáritas realiza su labor fuera de nuestras fronteras: Siria, Tierra Santa y Ucrania

También hemos querido preguntar a nuestra invitada sobre la labor que realiza Cáritas fuera de nuestras fronteras. Los proyectos de cooperación internacional es otro de los grandess retos que se le ha presentado a Cáritas este último 2023. Natalia nos ha contado que “Acudimos a los lugares donde ha habido emergencias humanitarias; en el 2023 hemos estado muy presentes en la reconstrucción de los terremotos que hubo en Siria, en Marruecos y en Turquía. Además, también en este año 2023 ha continuado la invasión de Rusia en Ucrania y la terrible guerra en Tierra Santa, hemos hecho trabajo de atender a desplazados, ayuda psicosocial, ayudas de reconstrucción en las zonas desocupadas. En Cáritas Jerusalén también hemos llevadon y seguimos llevando la ayuda humanitaria a todas las víctimas.

Mujeres con menores a cargo y muchas personas en situación irregular

¿Cuál es el perfil del solicitante de ayuda y de acogida por parte de Cáritas? Natalia apuntaba que “Son personas con trabajos precarios o sin trabajo, mujeres con menores a cargo y hay mucas personas en situación irregular y también muchas personas jóvenes a los que se acompaña en sus actividades y su formación”.

Los proyectos de acogida y asistencia han supuesto un pilar fundamental dentro de esta Memoria de 2023. Natalia añadía que "La gente que acude lleva varios años tratando de salir adelante. A pesar de los datos de crecimiento económico en tasa de empleo no llega en el modelo socio económico de las personas que llegan hasta aquí".