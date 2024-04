Así persigue el régimen comunista a los sacerdotes cubanos: "Busca generar tensión en la Iglesia"

La hambruna y la crisis económica está lastrando al pueblo cubano de manera preocupante. Una crisis que, como denuncia el presidente de 'Prisioners Defenders', Javier Larrondo, solo afecta a los ciudadanos pero no a la estructura del régimen comunista.

“No falta dinero ni suministros en la policía, ni en el ejército, ni se oye el desmantalamiento de las 170 sedes diplomática de Cuba en el extrenajero, es una crisis que solo afecta al suministro de electricidad o de comida en la isla. Se ven afectados de manera brutal, muy por encima de lo que venía siendo de 2010 a 2020”, ha subrayado en 'ECCLESIA al día'.

"Una oligarquía económica en la isla"

Una situación que, lamenta Larrondo, apenas cuenta con la atención de los medios y las instituciones europeas, y que atribuye a otros conflictos internacionales y a la comisión europea vicepresidida por el socialista Josep Borrell.

“Se ha tomado la opción de esconder el bulto y todas las barbaries que están ocurriendo en Cuba. Josep Borrell, la última vez que visitó Cuba se reunió con las empresas que crea el Estado y nos hacen creer que son empresas privadas pero se dan a generales, hijos de generales y al entorno del Partido Comunista para hacer una especie da oligarquía económica en la isla”, ha explicado el presidente de 'Prisioners Defenders''.

En este sentido, ha lamentado que Borrell no hiciera alusión tras su visita al país caribeño a la represión y tortura que sufren los presos políticos, y que se proyecta casi cada día: “En los últimos diez días hemos tenido dos presos que fueron pateados, hasta quitarle las esposas y dejarlos reventados. La Unión Europea no ha dicho ni 'mu', y si la UE no dice ni 'mu' la prensa tampoco”, ha condenado Larrondo en TRECE.

La inflación de Cuba condena al pueblo: "Cobran cuatro dólares al mes"

Por otro lado, ha sostenido que el motivo de esta crisis económica no se debe al embargo americano como denuncia el régimen comunista, ya que esta restricción de medicinas o productos agroalimentarios no se da desde el año 2000. El 64% de los productos animales que entran en Cuba proviene de EEUE, mientras que en España oscila entre el 6 y el 7%.

Profundizando en las cifras económicas, el máximo representante de 'Prisioners Defenders' ha precisado que Cuba factura 6.000 millones de dólares en enviar a profesionales en estado de esclavitud al mundo entero como marinos, profesores o médicos, a los que el Gobierno confisca el 90% del salario: “De esta manera mantiene el esquema represivo y nunca vemos bajas en el ejército, los coches patrulla son 'Mercedes' mientras el pueblo se muere literalmente de hambre”, ha continuado argumentando.

Otra estrategia del régimen para recaudar es obligar a los ciudadanos a abonar en dólares los productos adquiridos en las tiendas estatales, lo que ha generado una tremenda inflación: “El Gobierno paga en pesos pero no cambia a dólares, y entonces le dice a la gente que busque en el mercado negro dólares y que lo traigan a las tiendas. Se ha pasado de 24 pesos el dólar a 350, una inflación brutal. El cubano cobra de media en torno a cuatro dólares al mes”, ha explicado.

Larrondo reivindica la valentía de la Iglesia cubana contra el régimen

En este contexto difícil, Javier Larrondo ha reivindicado la valentía de la Iglesia cubana, con sacerdotes que en sus homilías repiten frases como 'No alces la mano contra tu hermano', o haciendo referencia las torturas a las que someten a los presos políticos.

Una valentía a la que responde el régimen comunista de la isla reprimiendo al obispo de la diócesis a la que pertenece el presbítero contestatario: “Atacan al obispo y les dice que no le van a aceptar una obra en la catedral mientras tengan a ese párroco, y generan una tensión entre el sacerdote y el obispo y una tensión dentro de la propia estructura de la Iglesia que es algo que ha denunciado la ONU”, ha denunciado.

"Cuba es una dictadura totalitaria"

Larrondo también ha cuestionado algunas medidas implantadas por el régimen, como la aprobación de un código penal por el que se encarcelan conductas predelictivas, y bajo cuyo paraguas 11.000 cubanos permanecen presos: “Es lo que hizo Hitler con la ley de los antisociales, es la misma ley de vagos y maleantes de la Segunda República y que Franco amplió para los homosexuales. Lo han utilizado las ideologías de izquierda, fascista, franquista... todo tipo de dictaduras para controlar a las masas”, ha apostillado.

Elementos que llevan al responsable de esta ONG de ayuda al pueblo cubano a afirmar que Cuba es “una dictactura totalitaria que controla los terrenos de la economía, del pensamiento, de la ideología religiosa... Es una metodología de las dictaduras para controlar socialmente las poblaciones. Lo hizo Hitler, la Segunda República, Franco y lo hace Cuba y en el caso de Venezuela haciendo que los malos sean los 'fachos' o de ideología conservadora”, ha advertido.