Así normaliza el artista del momento, Benson Boone, a Dios en sus canciones: "Cambio de paradigma"

El norteamericano Benson Boone es uno de los grandes artistas del momento. Su tema 'Beautiful Things' le ha catapultado como uno de los cantantes más cotizados del mercado. ¿Sabías que su letra esconde valores cristianos?

En 'ECCLESIA al día' el locutor de 'Megastar', Guillem Climent, nos trae los mensajes de alabanza a Jesús que trae Boone en sus canciones. Y es que son miles los temas que escuchamos pero no somos consciente de que con su letra podemos extraer mensajes cargados de significado. “La música cristiana no es solo la música que escuchamos cuando vamos a Misa, se puede abarcar mucho más”, ha recordado Guillem.

Así normaliza Benson Boone la presencia de Dios en sus canciones

En el estribillo de 'Beautiful Things', Benson Boone nombra a Dios, al ser un tema capital en la canción: “Habla de cosas bonitas que le da la vida, en concreto de una chica que ha descubierto y Dios le ha dado. Da gracias a Dios por ello. Nos cuela un mensaje precioso, que es dar a Dios gracias por todo esto”, ha explicado el locutor de 'Megastar'.

En cualquier caso, no es la primera vez que Benson Boone hace referencia a Cristo en sus canciones. En otros éxitos anteriores como 'Slow It Down', le cita también contando la historia de una chica que sufre.

“Nombra a Dios porque habla de una chica que está sufriendo por problemas. Da por hecho en la canción que la chica, aunque no haya conocido el amor, lo ha conocido en Dios. “El único amor que has conocido es Jesús”, se puede escuchar en el el estribillo.

"Van saliendo artistas con música que transmite valores"

Para Guillem Climent, el artista norteamericano normaliza la presencia de Dios en su vida: “No son canciones cristianas como entendemos, porque no es una alabanza explícita de Dios. Los valores están y normaliza a Dios”.

Un fenómeno, apunta el locutor, que poco a poco se va normalizando: “Hay un cambio de paradigma. Venimos de una música más centrada en pasarlo bien, en salir de fiesta, pero van saliendo artistas con música que transmite valores, que se abren más. Lo vimos en Íñigo Quintero”, ha recordado en 'ECCLESIA al día'.