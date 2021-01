Así te hemos contado la Misa funeral de Mons. Juan del Río: "Estaba muy orgulloso de las Fuerzas Armadas"

Aquí puedes ver la Misa funeral por el Arzobispo Castrense, Mons. Juan del Río, en la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas.

13.20h | Suenan los acordes de 'La muerte no es el final', un homenaje a los soldados que mueren en acto de servicio, para terminar la Misa funeral del Arzobispo Castrense, Mons. Juan del Río.

13.18h | El cardenal Juan José Omella, antes de dar la bención del Señor: "Quiero en nombre de toda la Conferencia Episcopal y de todo el pueblo español, daros mi más sentido pésame. Seguiremos rezando por él y por este Arzobispado Castrense".

13.14h | El cardenal Omella da el último Adiós al Arzobispo: "Ahora vamos a perfumar este cuerpo con incienso. Nos recordará que fue dentro del espítritu".

13.12h | Tiene lugar la última despedida de Mons. Juan del Río.

13.08h | Todos los que han tenido relación con el Arzobispo Castrense resaltan su sencillez, simpatía y un especial don de gentes.

13.05h | La familia de Mons. Juan del Río ha querido recordarle con un texto a la persona que despedimos, el Arzobispo Castrense.

13.03h | También, Mons. Bernardito Auza ha leído el mensaje de los Reyes de España: "Señor Don Juan del Río Martin y queremos trasladaros nuestro más sincero pésame. Siempre recordaremos su gran humanidad, sus profundos valores y su servicio al Arzobispado Castrense y a las Fuerzas Armadas de España; así como su cercanía con toda la familia Real".

13.01h | El nuncio, Mons. Bernardito, en nombre del Santo Padre, ofrece el descanso del Arzobispo y lo encomienda a la Bienaventurada de la Virgen María.

13.00h | Habla el nuncio apostólico. El Papa Francisco le ha enviado un mensaje.

12.57h | Los feligreses y los miembros de la familia del Arzobispo Castrense están arrodillados y rezando por el eterno descanso de Mons. Juan del Río.

12.54h | En estos momentos, en la Santa Misa, están recibiendo la comunión.

12.52h | El Arzobispo Don Juan del Río Martín ha fallecido este jueves en el Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla” tras no poder superar las consecuencias de la covid-19. Tras recibir la noticia todas las diócesis españolas han mostrado su pésame en sus cuentas de Twitter por la muerte de Mons. Juan del Río.

12.47h | La Misa del Arzobispo Castrense, D. Juan del Río Martín, se está celebrando en la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas.

Directo en Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas, Santa Misa Funeral del Arzobispo Castrense. D. Juan del Río Martín. Retransmitida en @TRECE_espic.twitter.com/7CQsnvgESd — ArzobispadoCastrense (@arzocastrense) January 30, 2021

12.45h | Suena el himno de España en la Misa funeral de Mons. Juan del Río.

12.38h | El Arzobispo Castrense fue presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales desde marzo de 2020 en la Conferencia Episcopal Española.

12.35h | El cardenal Omella ha enviado un mensaje de esperanza: "Estamos en manos de Dios".

12.33h | Finaliza la homilía del presidente de la Conferencia Episcopal Española, quién está oficiando la Misa funeral del Arzobispo Castrense, Mons. Juan del Río.

12.32h | Termina con unas palabras de San Juan de Ávila, de quien era gran devoto Mons. Juan del Río: "Tú, Señor, lo sabes. No me turbaron las palabras de los que de mí murmuraban, de los que mal sentían y decían de mí y de los que me contradecían, porque yo te seguía a Ti, Pastor bueno, Pastor amoroso. Después que te seguí no deseé cosas de este mundo; no busqué favores de hombres ni riquezas que los hombres suelen desear, ni otra cosa que, según hombre, pudiera procurarme y desear. Tú, Señor, lo sabes que digo verdad, cuán de buena gana dejé todo lo que tenía y todo lo que pudiera tener por seguirte a ti, Señor mío, Pastor mío, Bien mío".

12.30h | El Arzobispo de Barcelona, en la homilía: "Ponemos junto al Cristo Resucitado el cuerpo de Mons. Juan del Rio, nuestro hermano querido, y le pedimos que le dé la vida definitiva y le conceda gozar eternamente en su Reino". También, le pide que conceda la paz, la esperanza y el consuelo a los familiares y amigos, a la familia Real, a todos los miembros de las Fuerzas armadas y de los Cuerpos de seguridad del Estado.

12.29h | El cardenal Omella ha resaltado la labor de las Fuerzas armadas y de los Cuerpos de seguridad del Estado en todos los lugares del mundo, de la sociedad y durante la pandemia.

12.29h | Mons. Juan del Río había elegido como lema episcopal unas palabras del profeta Isaías: “Opus justitiae pax” (“La obra de la justicia será la paz”).

12.27h | El presidente de la CEE: "No somos dueños de casi nada, ni de la vida ni de la muerte, ni de la pastoral, ni de la labor evangelizadora. Todo está en manos del Señor y Él sabe sacar fuerza de la debilidad. Sólo nos pide que sepamos confiar en Él, abandonarnos a sus manos amorosas de Padre".

12.26h | En estos momentos, el cardenal Omella ha recordado la Palabra de Dios recogida en el libro del profeta Isaias: “No temas, gusanito de Jacob, oruga de Israel, yo mismo te auxilio -oráculo del Señor-, tu Redentor es el Santo de Israel... Los pobres y los indigentes buscan agua, pero no la encuentran.... Yo, Yahvé, los escucho... Haré brotar ríos en cumbres peladas y vertientes en medio de los valles. Convertiré el desierto en lagunas y la tierra seca en manantiales".

12.24h | El Arzobispo de Barcelona: "La muerte es un misterio y nos hacemos preguntas como: ¿Por qué tenemos que morir? ¿Por qué ahora? ¿Por qué tan pronto?"

12.22h | El cardenal Omella ha recordado que la pandemia no perdona, ni hace diferencias entre personas: "Este virus nos ha unido a todos en la fragilidad, nos ha recordado a todos nuestra condición vulnerable".

12.21h | El presidente de la Conferencia Episcopal Española: "No ha sido la voluntad del Señor dejarlo un tiempo más con nosotros. Lo aceptamos aunque nos cueste".

12.18h | Empieza la lectura del Santo Evangelio según san Juan.

12.13h | Comienza la liturgia de la Palabra. Una celebración, que además del cardenal Omella, también están el nuncio apostólico, el cardenal de Madrid y los obispos de Ávila y Valladolid.

12.09h | Es una misa por el eterno descanso del Arzobispo Castrense, que sobre el fértro descansa y está puesta la mitra y el báculo.

12.07h | El cardenal Omella se acerca al altar para comenzar la Eucaristía.

12.05h | El féretro del Arzobispo Castrense está cubierto por la bandera de España.

12.00h | Empieza la Misa funeral por el Arzobispo Castrense, Mons. Juan del Río, desde la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas, presidida por el cardenal Omella.

La Misa funeral por el Arzobispo Castrense, Mons. Juan del Río, se celebra este sábado desde las 12h del mediodía en la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas, en la intimidad familiar, episcopal e institucional. Misa que es oficiada por el Arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella.

El Arzobispo Castrense falleció este jueves en el Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla” con 73 años de edad, a causa de las afecciones provocadas por el coronavirus. Mons. Juan del Río llevaba ingresado desde el pasado jueves, 21 de enero, en este centro hospitalario. Los capellanes castrenses, los equipos de gobierno del Arzobispado y del Seminario “San juan Pablo II”, los seminaristas y el personal de la Curia se han unido a la familia en estos momentos de dolor y han elevado sus oraciones por el eterno descanso de quien fue su pastor.

La capilla ardiente con el féretrode D. Juan del Río Martín, Arzobispo Castrense de España, se instaló este viernes, 29 de enero, en la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas, y estuvo abierta para todos aquellos que quisieron presentar sus respetos a Monseñor Juan del Río y orar por su eterno descanso.

El Arzobispo Castrense recibió el nombramiento de responsable de la pastoral de las Fuerzas Armadas el 30 de junio de 2008. Por eso, los funerales han sido presididos por los Jefes de los Servicios Religiosos de cada uno de los ejércitos o cuerpo de seguridad y han estado dirigidos prioritariamente al personal de la institución indicada.