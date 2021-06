Argüello critica la intención de imponer penas a los 'provida' que informan sobre el aborto: "Es preocupante"

Se cumple una semana desde que el diario ABC informara sobre las intenciones del PSOE de imponer penas de cárcel a los grupos ‘provida’ que conciencien a la población sobre otras alternativas al aborto. La propuesta socialista es la de modificar el Código Penal para penalizar con tres meses a un año de prisión a los voluntarios que ofrezcan información a las mujeres frente a las clínicas abortistas.

En el reportaje publicado por COPE.es este domingo se reflejaba el trabajo que desempeñan estos grupos, como los ‘Rescatadores Juan Pablo II’, con aquellas mujeres que acuden a las clínicas abortivas entre la desesperanza y la desinformación. La labor de los grupos de voluntario de esta asociación ha permitido durante sus nueve años de vida salvar la vida de un total de 5.300 bebés de manera directa.

“Yo la verdad que no entiendo que nos digan que acosemos, ofrecemos una información que nadie les proporciona. No me parece ni justo ni lógico”, comenta María, una de las jóvenes rescatadoras que acuden a la puerta de una de las clínicas abortivas de Madrid.

Quien ha valorado esta iniciativa del PSOE ha sido también el Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Luis Argüello, quien a través de su cuenta de Twitter ha contrapuesto la intención de imponer pena de cárcel a estos grupos ‘provida’ con la despenalización hace unas semanas de los ‘piquetes informativos’ en las huelgas, que estaba incluido en el programa de Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

A juicio del también obispo auxiliar de Valladolid, es “preocupante” que en nuestra democracia se pretenda reformar el derecho penal “a favor o en contra de personas concretas o con criterio de intercambio partidista”. Un hecho que para el portavoz el episcopado, es “algo preocupante” que suceda en un estado democrático como en el que vivimos.





Se han despenalizado "los piquetes informativos"; se quiere penalizar a quienes informan a madres que van a abortar. Cuando el derecho penal se usa a favor o en contra de personas concretas o con criterios de intercambio partidista, algo preocupante ocurre en nuestra democracia. — Mons. Luis Argüello (@MonsArguello) June 5, 2021





La emotiva historia de una madre junto a su hija que fallecíó 22 días después del parto

Es la historia de una chica embarazada que se planteó acudir a una clínica abortiva, ya que en algunos hospitales públicos le comentaban a la madre que su bebé moriría antes de nacer como consecuencia de una malformación. Uno de los voluntarios de los 'Rescatadores Juan Pablo II' se puso en contacto con la madre. La pareja de ella les amenazaba por tratar de hablar con ella.

“Ella nos dio su teléfono y nos pidió que por favor la llamásemos. Cuando nos pusimos en contacto con ella, decidió no abortar pese a las amenazas de su pareja y de su entorno. Durante los meses que le quedaban de gestación, la ayudamos. La niña nació. Se llamaba Martina. Tenía un problema respiratorio y nació con bajo peso. A los 22 días murió la criatura”.

Pese a lo triste del desenlace, la presidenta de los 'Rescatadores Juan Pablo II', Marta Velarde, ha relatado la experiencia de la madre durante los 22 días que tuvo a la pequeña entre sus brazos. Algo indescriptible: “Fue impresionante. Consiguió abrazar al bebé, estar 22 días con su hija y esa experiencia no la cambia por nada. Esto fue hace dos años. En cada aniversario, celebra un cumpleaños por su hija. La tiene muy presente en su vida. Ahora Gaby está bien ,trabaja y la hemos ayudado mucho”.