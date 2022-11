Antonio Manzano: “Multipoly nos quiere acercar a las ciudades en las que Jesús desarrolló su ministerio”

“Multipoly es el conjunto de las palabras ‘multi’ que son muchas y ‘poly’ que son las ciudades, con lo cual el juego viene a recoger en el título el mismo objetivo que tiene, que es acercar a los alumnos de la ESO y bachillerato las ciudades neotestamentarias y las ciudades en las que Jesús desarrolló a lo largo de su vida todo su ministerio. Se va desde Jerusalén a ciudades tan peculiares, como puede ser Arimatea o Magdala”. Con estas palabras nos describe Multipoly Antonio Manzano,el creador de este novedoso juego que a su vez es delegado episcopal de Enseñanza de la diócesis de Almería y también profesor de Religión en el Colegio Diocesano ‘San Ildefonso’.

Al ser cuestionado por cómo surgió esta iniciativa confiesa que el juego “fue una idea original mía, que a lo largo de estos años le he estado dando vueltas y se comienza a plasmar a finales de abril de este año. A mí me gusta un poco el diseño gráfico y he intentado diseñar gráficamente entero el juego. Me parecía muy oportuno usar las reglas del tradicional ‘Monopoli’ y lo único que hemos hecho ha sido ampliar las preguntas de suerte y de sorpresa para que en esas preguntas los alumnos puedan recorrer toda la enseñanza del Evangelio”.

"Ha sido un éxito total y rotundo"

En relación a la acogida que ha tenido por parte de sus alumnos explica que “están contentísimos. Mis alumnos han sido el banco de pruebas de este juego. Ha sido un éxito total y rotundo”. Este juego ha llamado tanto la atención que la famosa editorial ‘SM’ ya lo tiene en imprenta para que pueda ser utilizado en toda España. “Se iba a comenzar a vender en noviembre, pero finalmente será en un breve periodo de tiempo”, expone.

"La enhorabuena se la merece la Iglesia de Almería"

Por último Manzano afirma que “cogiendo esa línea del Papa Francisco de una ‘Iglesia en salida’ y con ilusión, no me importa tanto la imagen personal. Prefiero que tenga una mayor dimensión y que el juego pueda tener un beneficio pastoral y apostólico que se pueda repartir. La enhorabuena quien se lo merece no soy yo, sino que la enhorabuena se la merece la Iglesia de Almería”.