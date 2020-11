El profundo testimonio de Laura en el que la belleza supera al dolor

Esta historia comenzó en 2007 cuando Laura Montesinos estudiaba 3º de Medicina. El amor llamó a su puerta en forma de un chico llamado Manu. En el noviazgo, que duró seis años, pasaron mucho tiempo de calidad juntos, pero lo más importante para Laura era discernir si realmente estaban hechos el uno para el otro.

Cuando Laura ya estaba trabajando como médico de familia, Manu le pidió matrimonio. El día de la boda, Laura lo recuerda como "el más maravilloso de su vida hasta el día de hoy". Pero si se tuviese que quedar con algún momento sería cuando ambos estaban en el altar delante del sacerdote y de Dios: "Le miré a los ojos y le dije: En la salud y en la enfermedad, todos los dias de mi vida".

En ese momento, empezaron una etapa nueva: el matrimonio. En él disfrutaron de los viajes y de ellos mismos. Fue en 2016 cuando nació su hija Rocio.

Todo iba sobre ruedas hasta que "una noche de mayo del 2018 mi marido no se despertó. Murió de una muerte súbdita", ha explicado Laura en el testimonio de @3gether_. "Y empieza una etapa de muchísimo dolor y sufrimiento", ha subrayado.

Laura ha explicado la gran suerte que es tener en su vida a Dios: "Llama a mis puertas. Él entra con fuerza, me abraza, me consuela, me da paz y llena mi corazón de esperanza y de amor verdadero".

"Me doy cuenta del sentido de la vida, de la muerte y del dolor porque ya nunca iba a poder vivir como había vivido antes de morir Manu", ha reconcido Laura. Una de las frases de Chiara Corbella: "Nacemos para no morir nunca", le ha servido para poder entender todo lo que ha vivido. "La única manera de llegar allí arriba es amando. Cuando me muera, me juzgarán por cuánto amé", ha reconocido la joven. "Cuando tienes la muerte al lado te das cuenta de que no es el final. Es el principio de la vida, ya que hemos sido creados para la eternidad", ha explicado Laura.

Cuando Laura piensa en él, le entra muchísima paz porque sabe que se va a volver a encontrar con su marido. Duranto todo este tiempo le ha dado mucha importancia a cómo vivir el dolor: "Hay que aprender a encontrar la belleza del dolor ya que todos sufrimos por cosas en la vida".

Con la situación que ha vivido la joven médico "tenía dos opciones: enfadarme o seguir hace adelante", ha explicado. Aún así ha reconocido que "si Dios ha elegido para ella esta cruz, aunque sea muy pesada, es su camino al cielo".