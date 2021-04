Nace 'Sois el ahora de Dios', el disco de música católica realizada por jóvenes: “No dejéis de sonreír"

'Sois el ahora de Dios' es el nuevo proyecto musical que ha presentado este miércoles, 7 de abril, la Subcomisión de Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal Española,compuesto por 19 canciones todas ellas interpretadas por otros tantos jóvenes artistas y que ya está disponible en las diferentes plataformas digitales. Un disco que está inspirado en las palabras que el Papa Francisco dedicó a los jóvenes durante la JMJ de 2019 en Panamá. En aquella homilía, el Santo Padre se refirió a los jóvenes como “el presente. No son el futuro, ustedes, jóvenes, son el ahora de Dios”.

Unas palabras, las del Pontífice, que ha secundado el director de la Subcomisión de Juventud e Infancia, Raúl Tinajero, quien ha agradecido a los jóvenes que la música católica “haya crecido desde 2015 en participación, propuestas y calidad. Queríamos abrazar a quienes evangelizan con la música e intentar que surgieran nuevos talentos”.

Así las cosas, 'Sois el ahora de Dios' es solo un punto de partida, apunta Tinajero, para “seguir remando juntos para darles protagonismo a los jóvenes, que se sientan escuchados y comprendidos, que sean ellos quienes nos ayuden a estar en primera linea de evangelización”.

Mons. Luis Argüello o el Arzobispo de Zaragoza, presentes en la presentación

Para escenificar este apoyo, han estado presentes en la presentación, que ha tenido lugar en el colegio 'Maristas San José del Parque' de Madrid el Secretario General de la CEE, Mons. Luis Argüello; el Arzobispo de Zaragoza, Mons. Carlos Escribano; el obispo auxiliar de Valencia, Mons. Arturo Ros, el obispo de Guadix, Mons. Francisco Jesús Orozco; o el Vicesecretario de Asuntos Económicos del organismo episcopal, Fernando Giménez Barriocanal.

Y es que como ha remarcado el productor musical de este proyecto musical, David Santafé, 'Sois el ahora de Dios' “es una oportunidad y es una ocasión especial. Son 19 canciones de 19 artistas diseminados por toda la geografía nacional, por lo que ha sido complejo. Algunos artistas era la primera vez que hacían una grabación y había que ver cómo podían enfocar su música. Hemos salido airosos. Es un disco variado y pido que lo apoyéis en su difusión porque es una oportunidad especial, y si tenéis oportunidad de tener a un joven cerca con inquietud de hacer música católica, asesorarles par que se pongan en contacto con nosotros”.

La petición de Mons.Arturo Ros a los jóvenes: "Mantened la alegría"

Sin duda, la ilusión ha estado presente en la presentación entre los artistas y asistentes al acto, que también se ha retransmitido vía online. Una ilusión que el obispo auxiliar de Valencia, Mons. Arturo Ros, pide que nunca se pierda: La música produce gozo, toca el corazón y al que la recibe le da ganas de cantar, gritar, contagiar de alegría. Sois el ahora de Dios, y por supuesto a través de la música sois el ahora de Dios, y a través de esta experiencia tan bella y necesaria, anunciais de manera emocionante a Cristo resucitado. No os canséis. No caben desánimos pese a las circunstancias. No os canséis, mantened la alegría, la sonrisa, mantened el corazón abierto”, les ha instado.

Un disco que ha contado con un "director de orquesta", que ha sido el responsable de la Fundación Edelvives, Juan Pedro Castellano, quien se ha mostrado orgulloso de que este disco vea la luz, ya que “cuando lo estético y lo ético se juntan, se pueden hacer grandes obras. Y este disco es fruto del talento, y no está reñido con lo mediocre. Evangelizar también es también hacer las cosas bien, y la música es también de Dios”, ha subrayado.

Los tres artistas que han actuado en la presentación de 'Sois el ahora de Dios'

Y ese talento se ha podido vislumbrar gracias a las tres actuaciones que han tenido lugar en la presentación y que forman parte de los 19 temas musicales que integran el disco: la primera de ellas fue la influencer Paola de Pablo, quien en sus redes sociales publica frases como “Pon un poco de música y un mucho de Dios”, Sophia G. Robisco y la cantautora venezolana Mariana Valongo.