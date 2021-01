El hospital de campaña de Santa Anna aumenta su ayuda a los más necesitados tras la bajada de las temperaturas

El hospital de campaña de la parroquia de Santa Ana en Barcelona ha ampliado su horario de acogida para las personas sin techo y les ofrecen unas horas de reparo en un lugar donde por lo menos no tienen que pasar frío. En estas últimas semanas las temperaturas han descendido hasta llegar a los cero grados y por eso la decisión de ampliar el horario de acogida.

En el centro de la ciudad, los voluntarios de esta parroquia distribuyen, desde este verano, a partir de las 9.30 de la mañana un picnic con desayuno, almuerzo y cena. Durante algunas semanas las colas se extendieron hasta el Portal del Ángel, y atendieron alrededor de unas 200 personas y algunos días más.

