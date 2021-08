Fermín y Susi, dueños de un albergue cerrado que esperan recibir nuevos peregrinos: "Nos cambió la vida"

En el último episodio de ‘Diario de un Peregrino’, nuestro peregrino Javier Escartín ha salido de Villafranca del Bierzo y ha llegado hasta O Cebreiro, una etapa de casi 28 kilómetros en la que ha llegado a pisar, tras más de 600 kilómetros, suelo gallego.

Una vez llegado al pueblo de Trabadelo le estaba esperando Fermín, dueño del albergue ‘Casa Susi’, a pesar de estar cerrado desde la pandemia. Fermín le cuenta a Javier que está manteniendo la situación económica gracias a las donaciones de peregrinos a través de Internet y amigos, además de trabajar en otro albergue: “Hemos estado abierto tres años y hemos acogido a miles de personas, hemos hecho lazos con gente de todo el mundo. Ha sido sobrecogedor ver su iniciativa. La idea vino de unos peregrinos que empezaron a pensar en cómo podían ayudarnos”

¿Qué hacen un pamplonés y una australiana en el Camino de Santiago?

Fermín asegura que no puede abrir el albergue puesto que la normativa de la Junta de Castilla y León sólo permite una cama por habitación y en el caso del albergue de Fermín y su mujer se trata de un albergue de una única habitación con 12 camas. “En este albergue todos los peregrinos comparen habitación para cenar y comer. Allí es donde se crean lazos de amistad” subraya Fermín.

Pero, ¿qué hacen un pamplonés y una australiana en el Camino de Santiago? Finalmente, su mujer inglesa Susi cuenta su experiencia con el Camino y cómo llegó hasta Fermín que ya llevan 5 años juntos: “La vida me puso algunas barreras y yo necesitaba dejar mi vida en Sídney, yo era florista y decidí tomarme tres meses para reflexionar y los invertí haciendo el camino. Caminando y pensando, encontrándome con gente increíble, el viaje está lleno de gente alucinante, me encantaba dormir en albergues, la vida en comunidad, me acostumbré a caminar con una mochila, a compartir baños, era algo muy especial”.

"Nos encantaría quedarnos aquí para siempre"

Susi creó este albergue en 2016 y lo abrió en 2017, dos semanas después un peregrino muy especial llegó, Fermín. “Antes de llegar a Santiago llegué aquí, me enamoré de Susi, me enamoré del albergue” afirma emocionado Fermín. “Los dos dejamos todos y el Camino nos cambió la vida” le dice Fermín a Javier.

Preguntado por el futuro, Fermín tiene claro no ven más allá de lo que puede ser la temporada y volver a acoger peregrinos, “pero nos encantaría quedarnos aquí para siempre”.