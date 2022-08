Miguel Garrigós: "La Iglesia tiene que mostrar lo que hace en favor de las embarazadas para que no aborten"

El Consejo de Ministros aprueba este martes el proyecto de ley del aborto, con el que blinda este derecho en la sanidad pública y otros sexuales y reproductivos de la mujer, como incapacidades temporales por reglas dolorosas pagadas desde el primer día por la Seguridad Social. Tras su aprobación, el texto será remitido al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria con el fin de que sea aprobado definitivamente en los próximos meses.

El anteproyecto de ley, aprobado el pasado 17 de mayo, acaba con el consentimiento paterno para que las chicas de 16 y 17 años puedan interrumpir su embarazo de forma voluntaria. También se garantiza el derecho al acceso a la píldora del día después para evitar embarazos no deseados en centros de salud y especializados.

El director de Familia y Derecho a la Vida de la Conferencia Episcopal Española, Miguel Garrigós, ha mostrado en ECCLESIA su preocupación por esta reforma que atenta contra la vida y los derechos del no nacido: “Yo creo que es una valoración de preocupación, porque se presenta como un avance pero realmente no es así”, ha expresado.

Garrigós ha hecho alusión a las palabras del Papa Francisco al considerar que las mujeres que se quedan embarazadas sin haberlo planificado no deben solucionar el problema “contratando un sicario que acabe con la vida de otra persona. Está en juego otra vida, no me ha salido un grano y voy al médico para que me lo quite, es que hay una vida humana”.

El responsable de Defensa de la Vida del episcopado español ha recordado que está científicamente comprobado que “desde el momento de la concepción hay una vida humana cuyos derechos hay que proteger”.

En este sentido, ha manifestado que la Iglesia no aboga por un abandono a las embarazadas con dificultades “que se encuentran muchas veces solas, en una situación económica difícil”, y agrega que “la Iglesia es una madre que está cerca de los hijos que lo pasan mal, acompañando pero no aprobando este tipo de leyes que no facilitan nada”.

Preguntado si desde la Conferencia Episcopal Española y las diócesis se emprenderán campañas en favor de la vida en este inicio de curso, Miguel Garrigós recuerda que en la nota publicada el pasado mes de mayo por la Subcomisión para Familia y Defensa de la Vida, invitaban a las diócesis “a expresar este rechazo y mostrar lo que se hace en favor de las mujeres embarazadas en dificultades. La iglesia no está cruzada de brazos, sino que está con estas mujeres que cuando salen adelante con su embarazo están muy contentas, orgullosas de la decisión que han tomado aunque le supongan problemas”, ha recordado.

Garrigós ha lamentado a su vez en ECCLESIA que los gobernantes, en lugar de impulsar medidas que incentiven la conciliación familiar y laboral o ayudar a las familias, máxime en un contexto de 'invierno demográfico', se aboguen por legislar contra la natalidad.

“En otros países ya caen en la cuenta del problema demográfico, que realmente lo es. Estos días se publican estudios en España que revela que solo en dos provincias ha habido más nacimientos que muertes. Esto es preocupante por el futuro que nos espera. Hay que estar en clave de fomentar la maternidad, ayuda a familias.... es donde tenemos que poner el empeño. El aborto no es una solución de nada, y tenemos que aprender de otros países de hacer políticas en favor de la familia, de la vida, que apoyemos para que nazcan niños. Hay familias que quieren tener más hijos pero que por su situación económica es imposible”, asegura el director de Familia y Defensa de la Vida de la CEE.