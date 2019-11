Una iglesia 'congelada' en la Antártida: Así es el templo más al sur del mundo

La Antártida es un desierto de hielo gigante -casi dos veces Oceanía- situado en el sur de nuestro planeta. No tiene prácticamente habitantes, ni ciudades y por no tener, no tiene prácticamente ni tierra firme. Es un auténtico trozo enorme de hielo en forma de continente. Pero lo que sí que hay, aunque parezca increíble, es una pequeña iglesia de hielo.

En un lugar donde se han llegado a alcanzar casi los 90 grados bajo cero, desértico y vacío... hasta aquí ha llegado también Dios. No hay ni un solo templo más al sur que este lugar, que se sitúa en la base argentina de Belgrano II. Y lo que es todavía más curioso: esta capilla católica está tallada en el hielo.

Las pocas personas que habitan este continente congelado de la Antártida, tienen también creencias y fe. Los científicos que habitan las bases y centros de estudio, han tenido que adaptarse a las condiciones tan difíciles del polo sur. Entre otras cosas, construyeron túneles en el hielo, para poder llevar a cabo sus distintas tareas.

Una capilla coronada por la Virgen María

Es durante estas construcciones cuando decidieron crear esta capilla católica, con la Virgen de Luján como patrona de este templo congelado. La base argentina de Belgrano II -ya que la primera tuvo que ser trasladada por el terreno de hielo- se terminó de construir en 1979.

Una muestra más de cómo Dios está allí donde está el hombre, y que llega hasta a los lugares más recónditos de nuestro planeta. Como es el caso de esta capilla congelada, que mantiene ardiendo el corazón de los que la visitan.