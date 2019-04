Querían ocultar a la Virgen y acabó siendo la Reina de la fiesta

Ocurrió durante una fiesta tradicional argentina. Cada año, la Virgen María solía presidir esta festividad, pero esta vez el gobierno de Mendoza decidió que era mejor que la Madre de Dios estuviera un poco más escondida. opero, cosas de la vida, no terminaron de conseguirlo.

La Fiesta de la Vendimia es una celebración nacional en Argentina, originaria de la provincia de Mendoza. También se festeja en España y rinde homenaje a aquellos que trabajan la uva. En Mendoza se suele organizar una marcha de carrozas que normalmente encabeza la imagen de la Virgen María de Nuestra Señora de la Carrodilla, debido a la gran devoción que existe en la región.

Tal como recoge Religión en Libertad, este año el gobierno decidió no solo que la Virgen no presidiera el habitual desfile, sino que iría la última, por detrás de un rey 'gay' y de carrozas pertenecientes a grupos proabortistas. Pero no se esperaban, que pese a este movimiento, la Virgen tuviera su momento de gloria.

En medio del festejo fue elegida vicereina de la vendimia una chica de 19 años llamada Luz Martina Mercol. Mientras estaba siendo coronada, no lo dudó y lo primero que hizo fue rezar delante del micrófono el 'Bendita sea tu pureza'.

Walter Riesco, Presidente de la Federación Gaucha del sur mendocino alzó la voz tras la fiesta y criticó la decisión del gobierno: “¿Cómo podemos secuestrar a la Virgen si nosotros la custodiamos desde 1939? Dejaron que pasaran toda clase de cosas antes de la Virgen de la Carrodilla”

Luz Martina Mercol -la recién elegida Reina de las Fiestas- recitó a la Virgen la oración "Bendita sea tu pureza" con el dolor y la conmoción de lo que había hecho la organización.



¿Por qué se empeñan en robarnos nuestras costumbres? pic.twitter.com/fLa1vw7FNI — Ricardo Latorre ن (@RicardoLatorreC) 12 de marzo de 2019

"Dormimos en carpas, estuvimos más de 6 horas preparados y esperando para que nos dijeran que íbamos al final, y que primero iban el rey gay, las comparsas, los pañuelos verdes (grupos proabortistas) y al final nuestra madre espiritual la Virgen de la Carrodilla, patrona de los viñedos cuando siempre ha sido el estandarte de nuestra patria”.

Veíamos como nos ponían vallas para que no avanzáramos

“Sentimos que algo no estaba muy bien debido a que la policía nos rodeaba, maltratándonos, veíamos como nos ponían vallas para que no avanzáramos y tenían su mano puesta en su arma como si fuéramos delincuentes, nos hirieron no solo de manera tradicional sino también como personas.”