El pronóstico que hacía este famoso político cristiano días antes de morir y que no dejó indiferente al Papa

Shahbaz Bhatti nació en Jushpur, cerca de Faisalabad, en Pakistán. Toda su familia era católica. Su padre era oficial del ejército pero, al retirarse, se hizo maestro. Él y sus tres hermanos eran monaguillos en la parroquia a la que iban todos los domingos a misa. Su hermana mayor se encargaba de llevarles y rezaba con ellos el rosario antes de irse a dormir. Shahbaz, al crecer, se matriculó en un instituto público, fuera de la "burbuja" católica donde vivían. Allí vio como las minorías (hindúes, cristianos y otros grupos) eran oprimidos.

Con 17 años decide fundar el Frente de Liberación Cristiano y, con 34, ayudó a fundar la Alianza de Minorías de Todo Pakistán, de la que es elegido presidente. Se gradúa en Derecho en 2002 y forma parte de las listas del Partido Popular de Pakistán, que ganó las elecciones. En 2008 es nombrado ministro de las minorías; Bhatti era el único miembro católico del gobierno. Aceptó la asignación por el bien de los marginados de Pakistán para dedicar su vida a la lucha por la igualdad humana, la justicia social y la libertad religiosa.

Quería enviar un mensaje de esperanza a las personas que viven una vida de ilusión y desesperación, declarando su compromiso de reformar la Ley de Blasfemia. Tomó medidas en apoyo de las minorías religiosas e hizo campaña para promover el diálogo interreligioso. Impulsó dos propuestas de leyes para prohibir los discursos de incitación al odio y para asignar escaños en el parlamento para las minorías religiosas. Pronto empezaron las amenazas contra él. Distintos líderes fundamentalistas llamaban a asesinar a Shahbaz.

Era un hombre de personalidad y de fe fuerte", explicaba su hermano: "Estábamos orgullosos de él en la familia. Las minorías le veían como un protector, un portavoz que estaba bien visto en el Gobierno, entre muchos musulmanes, en el extranjero...."

"El último año sabía ya lo que pasaría. Visitándome en Milán me dijo: 'Paul, me matarán'. Le dije: 'no vuelvas, quédate'. Pero él no podía callar." Las amenazas de muerte aumentaron después de su defensa de Asia Bibi, condenada a muerte por blasfemia. En la mañana del 2 de marzo de 2011 en Islamabad, cuando venía de la casa de su madre, de rezar con ella, y de recibir su bendición, un vehículo blanco se detuvo junto al suyo y desde allí varios hombres le dispararon. Una franquicia de Al Qaeda se atribuyó el atentado.

El Papa Benedicto XVI pidió que el asesinato de Shahbaz Bhatti "despertase en las conciencias el compromiso de proteger la libertad religiosa". En la fachada del Ministerio de Relaciones Exteriores se colocó un póster gigante de Shahbaz Bhatti, para no olvidar "a un ministro que ha hecho tanto por las libertades religiosas y la defensa de los cristianos de Pakistán". En la actualidad es Siervo de Dios.