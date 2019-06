Pilar Soto, la joven actriz y presentadora española que se 'encontró' con Dios

Pilar Soto es madrileña y tiene 39 años. Desde muy joven cautivó a los espectadores trabajando como presentadora en programas de televisión como "Date un Respiro", "Hablando se Entiende la Basca" o el "Gran Prix del verano". También fue actriz, actuando en obras de teatro y televisión, por ejemplo las series "Al salir de clase" o "Paraíso". Sin embargo, durante su juventud sufrió varias crisis personales que estuvieron a punto de acabar con su vida.

De pequeña era creyente y recibió la Primera Comunión, aunque terminó alejándose de la Iglesia por esos acontecimientos que marcaron su vida. “Perdí a mi padre, que estaba enfermo de cáncer, y se produjo un cambio brutal en mi vida... con 19 años ya no era un ser humano, tenía mi alma masacrada”. Pese a su sufrimiento, comenzó a participar en programas de televisión y llegó a convertirse en una mujer muy solitaria pues "no tenía amigos" y sentía que “no encajé en este mundo".

Pilar comenzó a consumir drogas y alcohol, creyendo que de ese modo podría ser feliz. Vomitaba a diario cuando llegaba a casa, porque sufría bulimia. Terminó siendo hospitalizada una noche de 2004, cuando le dio un ataque al salir de trabajar y sintió pánico al creer que iba a fallecer.

Por primera vez desde el día de su Comunión tuvo fe en Jesucristo, comenzando un camino de conversión. Permaneció durante 14 meses hospitalizada. Aunque no recordaba en qué consistía la oración, y tampoco sabía hacerlo, trataba de rezar algunas oraciones. Cuando murió San Juan Pablo II se quedó impactada: “Me pregunté ¿Qué es la Iglesia? ¿Quien es el Papa?", por ello buscó información sobre la Iglesia, el cristianismo y el Santo Padre.

También comenzó a leer la Biblia y una tarde de agosto entró a rezar en una iglesia. Al día siguiente, acudió a misa con unas amigas: “No pude seguir la misa... no me atreví ni a moverme, el fraile franciscano me habló de Santa Clara... sus palabras me atravesaron el alma”. Ese día se confesó con la persona que se convirtió en su director espiritual”.

Pilar siguió avanzando en su camino de conversión, Volvió a las cámaras, pero desde una óptica más cristiana, colaborando en Popular Televisión y en la Cadena COPE. También fue invitada por actores como Jim Caviezel a Medjugorje.

Actualmente Pilar es franciscana seglar y se siente muy feliz: "Solamente deseo una cosa en mi vida, servir y seguir los santos Evangelios, estoy enamorada de Cristo, mi Señor, mi dueño, toda mi vida... tengo una certeza en mi vida... tiene nombres y apellidos, Jesús de Nazaret”.

Pilar Soto escribió en 2017 el libro "Conversión", contando su historia y fue entrevistada en el programa 'La Noche' de COPE. También ha contado su testimonio en el programa 'Cambio de Agujas', de Hogar de la Madre.