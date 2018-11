Los padres del niño argentino que jugó con el Papa: "No estaba programado"

La audiencia general del Papa Francisco transcurría de forma natural, como cada miércoles, hasta que un pequeño protagonista animó todavía más la catequesis. Un niño argentino se subió al 'escenario' donde estaba sentado el Papa y comenzó a jugar a su alrededor. El pontífice no pudo evitar sonreír, decirle a la madre que no pasaba nada, que le dejara jugar y aprovechó para sacar una bella conclusión de la catequesis: "Es libre y esto me ha hecho pensar ¿Soy yo libre? ¿Soy yo libre ante Dios?"

Tras la audiencia, nuestra compañera y corresponsal en Italia y el Vaticano Eva Fernández ha podido charlar con la familia del niño "indisciplinado". El padre ha asegurado que "no estaba programado que fuera a jugar cerca de el Papa, pero él sintió que tenía que hacerlo y bueno... fue una bendicion de dios."

Ha añadido además que "ha sido una experiencia muy hermosa y muy emocionante." La familia, unos padres argentinos con sus tres hijos, acudieron este miércoles a escuchar la catequesis del Papa Francisco y se llevan mucho más que eso.

El chico subió al lugar donde estaba el Papa y se puso a jugar con todo lo que encontraba en su camino: el guardia suizo, que intentaba no inmutarse, por detrás de la silla del Papa... La madre del niño subió a intentar detenerle, pero el propio Francisco le dijo que no se molestara y que le dejara jugar, mientras sonreía cordialmente.

Además el pequeño argentino es autista, lo que le impedía hablar, pero según el Pontífice pudo "expresarse y comunicarse" perfectamente. Terminó bromeando con su nacionalidad -la misma que la suya- y le acusó entre risas de ser "indisciplinadamente libre."