Este ha sido el camino de la cristiana pakistaní Asia Bibi hacia la libertad

La cristiana pakistaní Asia Bibi por fin es libre y se encuentra en Canadá, aunque su estado de salud es delicado. La corresponsal de la Cadena COPE, Paloma García Ovejero, ha confirmado que ha llegado al país americano, que le va a ofrecer asilo a ella y a sus hijas. La salida de Bibi, de 53 años, de Pakistán se había imposibilitado por parte del propio ejército del país musulmán y por la dificultad para su protección tras su absolución.

Esta mujer fue condenada en 2010 a muerte por un presunto delito de blasfemia. En octubre de 2018 la absolvieron de la pena de muerte y en noviembre la liberaron. Sin embargo, esa decisión de los tribunales provocó revueltas de los radicales islámicos que pedían la vida de Asia Bibi. Este es el Calvario que ha pasado en estos nueve años:

¿Quién es Asia Bibi?

Su nombre original es Aasiya Noreen. Se crió en un pequeño pueblo rural de Pakistán. Un país en el que la religión musulmana es la predominante, y la religión cristiana es minoritaria y perseguida. Está casada con As­hiq Ma­sih y es madre de cinco hijos.

El incidente

Un día cuando Asia Bibi estaba cogiendo agua de un pozo, se chocó con un vecino que se mostró molesto por ello. Algo que generó una gran discusión. Le dijo que una cristiana no podía ir a buscar agua del mismo sitio que los musulmanes. Una pelea en la que Asia Bibi respondió diciendo: "Creo en mi religión y en Jesucristo, quien murió en la cruz por los pecados de la humanidad. ¿Qué hizo su profeta Mahoma para salvar a la humanidad? ¿Y por qué debería ser yo la que se convierta en lugar de usted?".

El arresto

Después de ese encontronzado con su vecino, este la acusó de insultar al profeta Mahoma. Por ello, la arrestaron. El imán le dio dos opciones o se convertía al Islam o se enfrentaría a la pena de muerte. Asia Bibi se mantuvo firme y dijo que no iba a renunciar a su fe cristiana. Tras esto, golpearon a Bibi y a su familia, llevándola posteriormente a la cárcel.

En ese momento tenía 47 años y las ideas muy claras diciendo que "Si el juez me ha condenado a muerte por amar a Dios, estaré orgullosa de sacrificar mi vida por él”.

Estancia en la cárcel

Durante su estancia en la cárcel la noticia corrió alrededor de todo el mundo. Se empezaron a convocar manifiestaciones a favor de su liberación. En aquel momento, la presión internacional no sirvió para conseguir su desencarcelamiento. En Pakistán ha tenido algunos apoyos por parte de políticos. Es el ejemplo de los cristianos Shahbaz Bhatti, y el gobernador Salman Taseer. Ambos fueron asesinados.

Tras cuatro años esperando su pena de muerte, decidió escribir una carta al Papa Francisco en al que le decía que "todavía me aferro con fuerza a mi fe". Unas palabras valientes a las que añadía que "mi única esperanza es poder ver un día a mi familia reunida feliz. Yo creo que Dios no me abandona y que tiene un proyecto de bien y de felicidad para mí, que comenzará dentro de poco. Agradezco a todas las personas que en las comunidades cristianas de todo el mundo rezan por mí y hacen lo posible para ayudarme".

El pa­sa­do fe­bre­ro, el Papa re­ci­bió en el Va­ti­cano a su hija Eis­ham y su marido, As­hiq. Fueron invitados por Ayu­da a la Igle­sia Ne­ce­si­ta­da (ACS) jun­to con Re­bec­ca, una chi­ca ni­ge­ria­na cris­tia­na, víc­ti­ma de la or­ga­ni­za­ción Boko Ha­ram. Fue una au­dien­cia pri­va­da en la que el Papa qui­so ex­pre­sa­men­te orar por Asia Bibi y por las mu­je­res que aún hoy son pri­sio­ne­ras de Boko Ha­ram.

El Gobierno de España mostró su apoyo cuando su marido, Asiq Mashi estuvo en nuestro país. Fue para recoger el premio HO 2012 concedido a su mujer por la organización humanitaria HazteOir.

Liberación

El Supremo absolvió a Asia el pasado 31 de octubre de la condena a muerte, impuesta en primera instancia en 2010 y ratificada cuatro años más tarde por el Tribunal Superior de Lahore (este del país). Algo que ha generado altercados por parte de algunos grupos revolucionarios pakistanís partidarios de que se la condenara a muerte.

Asia Bibi ha sido liberada el 7 de noviembre de la prisión en la que estaba encarcelada, una semana después de que el Tribunal Supremo de Pakistán la absolviese del delito de blasfemia.

La familia ha pedido ayuda en dos vídeos al Reino Unido, Canadá, Estados Unidos e Italia para que les den asilo por motivos de seguridad.

