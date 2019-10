Así habla de Rafa Nadal el sacerdote que celebrará su matrimonio

El tenista español -y probablemente uno de los mejores deportistas de la historia de nuestro país- Rafael Nadal, se casa el sábado 19 de octubre con María Francisca Perelló. Tienen 32 y 30 años respectivamente, llevan 14 años de noviazgo y este fin de semana serán marido y mujer. El sacerdote que va a asitir el matrimonio asegura que será un momento "sencillo, personal e íntimo".

Se llama Bartomeu Catalá Barceló, es de Mallorca, y va a casar a uno de los mejores tenistas españoles, pero para él va a casar a dos personas que se quieren. En una entrevista al 'Diario de Mallorca', el sacerdote ha dedicado unas palabras sobre el deportista.

Cariñosas palabras del sacerdote

El religioso conoce a las familias de los novios y de forma graciosa apunta que se enteró de que era uno de "los candidatos" para celebrar el sacramento a través de la prensa. "Solo voy a casar a dos personas que se quieren. Y esto es un juicio que no puedo hacer, pero es lo que he percibido cuando he estado con ellos".

Rafa Nadal es un ejemplo por los valores que transmite

Catalá Barceló afirma que "Rafa Nadal es un ejemplo por los valores que transmite. Es por esto que está rodeado de gente que le quiere. Rafa Nadal es una persona que ama y que es amado, y eso no se compra ni se vende".

Rafael Nadal y María Francisca Perelló -su novia de 'toda la vida'- se casarán en 'sa Fortalesa' en Palma de Mallorca el próximo sábado 19 de octubre, tras una larga relación.