¿Es la Iglesia una secta?

"¿La Iglesia es una secta?" Esta es la pregunta que plantea el periodista Isidro Catela en su nuevo vídeoblog para eldebatedehoy.es. "Seguro que te has encontrado en alguna ocasión con esta pregunta, e incluso alguna persona que no lo plantea como interrogación".

Puede que haya gente que no conozca o simplemente no comprenda del todo la religión católica, y por eso hay personas que consideran "raro" pertenecer a la Iglesia. Ante la pregunta de si es una secta, "la respuesta es no. Pero claro, hay que tener argumentos para poder responder en el debate público a esta cuestion tan peliaguda".

Algunos datos sobre las sectas: "Actualmente en España tenemos más de 300 sectas reconocidas. Hay 400.000 personas captadas por estas organizaciones. Aproximadamente el 1% de la población de los países occidentales, están en manos de las sectas. Además, es un problema que con las redes sociales no para de crecer e incide en la población más vulnerable".

"Se mezclan con fenómenos pseudoreligiosos en algunas partes del mundo", como en los países latino-americanos. "¿Estamos hablando de mentira? ¿De seducción? ¿Usan la mentira para manipular a una persona, que aunque se crea muy libre, cuando esta dentro no lo puede dejar? La clave por tanto es la libertad, hablar en clave de la libertad de los hijos de Dios".

"Con qué fuerza nos dijo esa famosa frase san Juan Pablo II a pesar de su enfermedad en Cuatro Vientos en la JMJ de Madrid: 'El evangelio no se impone, se propone'". Otra de Chesterton: "La Iglesia nos obliga a quitarnos el sombrero al entrar en el templo pero no a prescindir de la cabeza".

Isidro Catela Marcos es periodista y profesor en Universidad Francisco de Vitoria. Fue director de la Oficina de Información de la CEE (2004-2014) y actualmente colabora con 'eldebatedehoy.es' con su vídeoblog 'De lo divino y de lo humano'.