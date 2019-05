¿Cuánto cuesta hacer la comunión?

"Mucha gente celebra las primeras comuniones de sus hijos en estos meses de mayo y junio", empieza a relatar Isidro Catela en su nuevo vídeo de 'De lo divino y de lo humano' para eldebatedehoy.es. "Nos ha llamado la atención un reportaje de el diario 'El País' que comenzaba con una interpelación: 'hagas lo que hagas, te vas a gastar 1.000 euros en la comunión de tus hijos'. ¿Es cierto?"

A esta afirmación el periodista y profesor de universidad responde claramente: "Yo sé que cuesta ir a contracorriente. Seguramente estés diciendo: pues como me ponga a hacer la lista seguramente 1.000 euros son pocos. Pero ¿'hagas lo que hagas'? No es verdad. No tenemos una sola opción".

"Yo te recomiendo que pongas cabeza antes de poner las manos en ningún sitio y que pensemos en lo verdaderamente importante. ¿Qué es lo central? Lo central es el sacramento, y después la cantidad de cosas añadidas, accesorias, importantes pero no lo más importante que vienen en torno a ese día".

"No podemos ir diciéndole a nuestros chicos que viven del postureo, de instagram y nosotros decir unas cosas y hacer otras. Decir que lo importante de la comunión es el sacramento y luego perder la cabeza, hacer listas, empezar con el vestido y vestir a nuestros hijos como si fuera un bodorrio".

"¿Qué podemos hacer si ya hemos puesto cabeza? Quitamos lo superfluo. Hay muchas cosas que no es 'hagas lo que hagas', no hay porqué hacerlas. No hay porqué vestir a la niña de princesa con un vestido de 3.000 euros, no hace falta invitar a 200 invitados e ir al mejor restaurante. Lo único importante es acompañar la comunidad al que va a celebrar el sacramento y al encuentro con Jesús, como hay que exlicarle muy bien al niño".

"Se pueden hacer cosas alternativas porque son muy interesantes y es una forma de evangelizar a toda la comunidad con gestos pequeños. ¿Por qué no hacemos en vez de 50 regalos, un solo regalo? Discreto, en nombre de toda la familia... y parte del regalo lo hacemos como una donación".