¿Marco la X a favor de la Iglesia aunque no esté de acuerdo con los obispos o con mi párroco?

Se acerca un momento delicado del año: la declaración de la renta y pasar por el IRPF. Isidro Catela nos invita a afrontar la declaración de los bienes con otra mirada: la de la generosidad y el bien común. El periodista y profesor universitario reflexiona sobre el ejercicio que se puede hacer de cara a lo "poco que podemos elegir".

Se refiere a la posibilidad de marcar, o no, la X a favor de la Iglesia, así como la destinada a fines sociales. En primer lugar, recuerda que es un 0, 17% de los impuestos que podemos asignar "libre y voluntariamente". En segundo lugar, sí sugiere que marcar las dos también es contribuir a la labor de la Iglesia, a través de muchas de sus ONGs.

Pero, "¿y si no estoy de acuerdo con los obispos, con el Papa, o incluso con mi párroco?" Catela sugiere que, a la hora de tomar la decisión de marcar o no marcar la X, "un criterio de razón madura hay que dar". "Entonces, este año, "hala, no juego" como dicen los niños pequeños, porque les voy a castigar", dice, en referencia a los que quieren renunciar a contribuir por la Iglesia por algún conflicto personal.

Por eso, a esas personas les pregunta:"¿Estamos enfadados...con todo el mundo?, ¿Nosotros no nos equivocamos...nunca? ¿Somos miembros de una Iglesia...de 'perfectos'?"

El periodista considera que se puede tener ese razonamiento, pero lo que está en juego es el 25% de la financiación de la Iglesia. Esos números son los que hacen realidad que la Iglesia esté "en los momentos más importantes de la vida: la escucha, los Sacramentos, las puertas abiertas, atendiendo a quien no tiene...".

Para quien se quede con dudas, sugiere consultar - "sin calentón"- los testimonios de la labor de la Iglesia en www.portantos.es.