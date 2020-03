La reflexión del obispo de Ciudad Real: "Se hereda la vida eterna si no se ignora a quienes peor lo pasan"

El obispo de Ciudad Real, Don Gerardo Melgar, ha dejado su reflexión sobre el Evangelio de este jueves de Cuaresma, día 12 de marzo, en el que se hace referencia al rico epulón y al pobre Lázaro.

"Queridos amigos, hoy jueves de la segunda semana de Cuaresma, el Evangelio nos sitúa ante un doble personaje: el rico epulón y el pobre Lázaro. El rico epulón es una persona que solo piensa en esta vida, en este mundo, en pasarlo bien a costa de grandes comilonas y todo lo que le ayude a ser a él feliz aquí.

Y, sin embargo, ignora al otro que está pasándolo mal y que necesita de su solidaridad y que esperaría su solidaridad, pero no llega. Ambos se repiten hoy en nuestro mundo y en nuestro entorno. Personas que hoy no piensan nunca que un día han de morir y les va a pedir cuentas el Señor de lo que han hecho en la vida con los demás. Y alguien que realmente no tiene lo más importante para vivir, y que solo sería capaz de conseguirlo gracias a la solidaridad de los demás.

Por eso el Señor nos llama la atención y nos pide también que nosotros, si queremos un día heredar la vida eterna, necesariamente tenemos que no ignorar a los que lo están pasando mal a nuestro lado, sino hacer todo lo posible para que nuestra solidaridad les ayude a ellos también a vivir un poco mejor.

Y el Papa Francisco nos está diciendo constantemente que la Cuaresma y el ayuno precisamente consiste en ayunar de todo aquello que sea olvidarse de los demás o de todo aquello que ofenda a los demás. Por eso, es una llamada para todos nosotros a vivir desde la solidaridad, desde la ayuda, desde dar importancia a los demás en nuestra vida, para que también el Señor un día nos pueda decir: “Venid bendito de mi Padre, porque en vuestra vida tratasteis de vivir de acuerdo con lo que yo os pido”. Pues que el Señor nos ayude a todo ello"