El obispo de Getafe, sobre el perdón: "Forma parte del corazón de Dios Padre"

El obispo de la diócesis de Getafe, Don Ginés García Beltrán, ha querido reflexionar sobre el Evangelio de este martes de Cuaresma, dia 3 de marzo de 2020, que gira en torno al perdón;

“La oración es uno de los pilares de la práctica de este tiempo de Cuaresma. Hoy martes de la primera semana de la Cuaresma, el Evangelio nos habla de la oración. El señor les enseña a los discípulos a orar, les entrega el Padre Nuestro como uno de los dones, de los tesoros que él entrega: Poder hablar con Dios.

Como díría la Santa de Ávila, poder hablar con aquel que sabemos que nos ama. Por eso es interesante la introducción que San Mateo hace al Padre Nuestro. No hace falta que digáis muchas palabras, porque Dios ya sabe lo que le vais a pedir. Por tanto, cuando nosotros repetimos el Padre Nuestro, cuando oramos, no es para que Dios se entere. Como diría San Agustín es para subir el nosotros, elevar en nosotros el deseo de Dios. Por eso no hace falta decir muchas cosas, hace falta rezar desde el corazón, desde la confianza.

Porque el Padre Nuestro solo se entiende desde la palabra padre. Es decir, Dios es mi padre, al que yo le puedo pedir. Si pensáis un poco en el Padre Nuestro, no hay nada que no podamos pedir a Dios y que no esté en el Padre Nuestro. Pero fijaros, el texto del Evangelio de hoy termina con la llamada al perdón. La consecuencia del Padre Nuestro es el perdón.

Si no perdonáis, tampoco Dios os perdonará. Esto tiene un mensaje muy claro y muy hermoso: si Dios es mi padre, nosotros somos hermanos. El perdón forma parte del corazón de Dios Padre y también es como consecuencia de que nosotros somos hermanos”.