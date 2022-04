Carta del obispo de Málaga: «Buscar los bienes del cielo»

Tras una larga Cuaresma, en la que el Señor nos ha invitado a purificar nuestro corazón de los apegos mundanos, que nos apartan de la verdadera felicidad, llegamos a la celebración de la Semana Santa, que culmina con la Pascua de Resurrección.

San Pablo nos recuerda nuestra nueva condición de hombres pascuales, que han vivido la experiencia pascual, muriendo con Cristo y resucitando con Él (cf. Col 3, 3). La nueva vida en Cristo consiste en buscar los bienes del cielo: «Por tanto, si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios» (Col 3, 1).

Si hemos resucitado con Cristo, no podemos vivir como los paganos, que ponen su corazón en las cosas de la tierra; hemos de buscar los bienes del cielo: «Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra» (Col 3, 2).

La exhortación de Pablo va en este sentido: si hemos muerto con Cristo, nos espera la resurrección; si Cristo nos ha liberado, ya no podemos seguir viviendo como esclavos del pecado; si Él ha salvado nuestra vida, no podemos seguir viviendo como antes; si hemos experimentado su presencia salvadora, su amor llenará nuestro corazón; si hemos recibido su perdón, podemos sentirnos amados por Él; si creemos en Cristo Jesús, no podemos seguir viviendo como la gente que no cree en Dios.

El encuentro con el Resucitado lleva al creyente a proclamar la experiencia vivida y a comunicarla a los demás. Esa vivencia interior no puede quedarse encerrada en uno mismo y es como un fuego que se propaga a otros. Los apóstoles, testigos de la muerte y resurrección del Señor (cf. Hch 10, 39.41), reciben el mandato misionero de «predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos» (Hch 10, 42).

Queridos fieles y cofrades, somos personas pascuales, que nos hemos encontrado con Jesús de Nazaret y somos portavoces de su resurrección. El Resucitado nos ha enseñado a buscar los bienes de arriba, los del cielo, donde Él nos espera para compartir su vida y el gozo eterno.

Contad a todo el mundo que nuestra verdadera patria está en el cielo; que los bienes de la otra vida son eternos y no caducan. Os animo a vivir con gozo la Semana Santa y a resucitar con Cristo.

Como María Magdalena (cf. Jn 20, 1-2) y los apóstoles (cf. Jn 20, 8-9), que creyeron en la resurrección de Jesús, ¡seamos también nosotros testigos gozosos y valientes de la misma!

Deseo que viváis con gran devoción la Semana Santa y con alegría desbordante la Pascua de Resurrección. ¡Feliz Pascua de Resurrección!





+ Jesús Catalá

Obispo de Málaga