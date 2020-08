El Papa nombra a este experto español en finanzas Secretario General de la Secretaría de Economía del Vaticano

El Papa Francisco ha designado al español Maximino Caballero Secretario General de la Secretaría de Economía del Vaticano, departamento que dirige el Prefecto Juan Antonio Guerrero, según informa la oficina de prensa del Vaticano con motivo del anuncio del nombramiento.

"De todas las diferentes oportunidades profesionales que hubiese podido imaginar, esta es una que nunca ni remotamente se me habría ocurrido", ha afirmado Caballero tras su nombramiento a Vatican News. Caballero trabajaba actualmente en Estados Unidos, en concreto, en Baxter Healthcare Inc.

Español de nacimiento y americano de adopción, Maximino Caballero nació en Mérida (Badajoz, España), en 1959. Casado durante 31 años y padre de dos hijos, ha desarrollado su carrera profesional en el área de finanzas. Después de terminar la licenciatura de Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Autónoma de Madrid, realizó su MBA (Master en Administración de Empresas) en la IESE Escuela de negocios de Barcelona. Trabajó durante 20 años entre Barcelona y Valencia, como líder financiero de varios países europeos, Oriente Medio y África. En el año 2007 se trasladó con su familia a Estados Unidos, donde ha residido hasta la actualidad.

Durante su estancia en Estados Unidos, Caballero ha obtenido varios puestos en el área de Finanzas de Baxter Healthcare Inc., empresa mundial de productos y servicios médicos con una cartera de productos de cuidados intensivos, nutrición, renales, hospitalarios y quirúrgicos. También fue vicepresidente de Finanzas para América Latina, VP de finanzas Internacional y VP de finanzas Américas, además de liderar proyectos globales en empresa.

"Estados Unidos y Baxter han sido mi casa durante muchos años --ha explicado el nuevo secretario de la SPE--. Aquí he tenido la oportunidad tanto de desarrollarme profesionalmente como de interrelacionarme con personas y proyectos de prácticamente todo el mundo. Mi trabajo me ha permitido tener exposición a diferentes culturas y me ha ayudado a entender la importancia y la fuerza de la diversidad. A nivel personal, admiro el grado de involucración de los fieles en este país con la Iglesia y su generosidad en el sostenimiento de sus parroquias y obras sociales".

Maximino Caballero y el Padre Juan Antonio Guerrero, actual Prefecto de la Secretaría para la Economía de la Santa Sede, proceden de la misma ciudad y son amigos desde la infancia. "El Padre Guerrero y yo hemos crecido juntos, nuestras familias han mantenido lazos de amistad durante toda la vida y hemos estado muy unidos hasta la Universidad. A partir de ahí, la vida nos ha llevado a cada uno por caminos distintos, pero siempre sin perder contacto", detalla Caballero en declaraciones a Vatican News recogidas por Europa Press.

"Cuando el Padre Guerrero me llamó para proponerme este proyecto --prosigue-- pasó por mi mente una larga lista de razones por las que no podría aceptarlo: mi familia asentada en Estados Unidos; dejar temporalmente a mis hijos, Sandra y Maxi, que trabajan allí; trabajo; casa... Sin embargo, mi mujer, Inmaculada, y yo supimos desde el primer momento que la llamada de Dios se produce de formas muy diferentes, y esta era la nuestra. Así que solo cabía una respuesta: 'fiat'".

"Pensar que la Iglesia es solo cosa de curas y monjas y que los demás somos meros espectadores es algo muy generalizado. Sin embargo, los fieles laicos tenemos una labor muy importante que desarrollar dentro de la Iglesia. Todos somos miembros del mismo cuerpo y todos tenemos nuestra misión. Para mí, poder colaborar con la Santa Sede, al servicio del Santo Padre, es un honor y una gran responsabilidad. Mis "talentos" son mi experiencia y mi trabajo, y espero con ellos poder poner mi granito de arena y colaborar en la transparencia económica de la Santa Sede. Afronto este nuevo paso en nuestras vidas con humildad y con agradecimiento al Padre Guerrero por proponer mi candidatura y al Santo Padre por depositar su confianza en mí", concluye Caballero.