El Papa clama contra el drama del aborto: "Es como pagar a un sicario para acabar con un problema"

Ante una Plaza de san Pedro abarrotada de personas, el Papa Francisco ha predicado su tradicional catequesis de los miércoles en la audiencia general. En esta ocasión, Francisco ha tratado el quinto mandamiento: "No matarás", y uno de los asuntos que chocan con él: el del aborto. El Papa se ha referido directamente al asunto, aunque sin mencionar ni una sola vez la palabra 'aborto'.

El Papa se ha preguntado "cómo puede ser terapéutico, civil, o simplemente humano, un acto que suprime la vida inocente e indefensa en su inicio". En la catequesis, Francisco también ha asegurado que "Dios es amante de la vida", y ha pedido que se defienda "a los niños que van a nacer, a los migrantes desesperados o al anciano débil porque en cada “vida frágil y amenazada, Cristo nos está buscando, está buscando nuestro corazón para revelarnos el gozo del amor”.

Pero Francisco ha sido todavía mucho más directo en la condena del aborto. "¿Es correcto eliminar una vida humana para resolver un problema? ¡Que piensas! ¿Está bien o no? ¿Es correcto pagar a un sicario para resolver un problema?”, ha preguntado Francisco a los fieles congregados en la Plaza de san Pedro, y ante un coro de noes, ha proseguido: "No puedes, no es justo eliminar a un ser humano, porque es pequeño, para resolver un problema: es como pagar a un asesino a sueldo para resolver un problema“.

El Papa ha concluido recordándonos que tenemos que valorar la vida con otros parámetros. "Los ídolos de este mundo: dinero, poder y éxito, son parámetros equivocados para valorar la vida. El amor de Cristo sobre la cruz nos muestra cuánto nos ama Dios, nos dice que cada vida vale la sangre del mismo Cristo", ha explicado Francisco.