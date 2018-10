Informe Diario del Sínodo: La escucha, la diversidad de jóvenes y la recta final del encuentro

El Informe diario a los periodistas sobre los trabajos sinodales de este miércoles 24 de octubre ha contado con la presencia del Cardenal Reinhard Marx, Arzobispo de München und Freising, Presidente de la Conferencia Episcopal (Alemania); Mons. Andrew Nkea Fuanya, Obispo de Mamfe (Camerún); Mons. Grzegorz Ryś, Arzobispo de Łódź, Presidente del Consejo de la Conferencia Episcopal para la nueva evangelización (Polonia); Mons. Toufic Bou Hadir, Responsable YOUCAT de la Arabic Foundation (Iglesia Maronita) y coordinador del “Bureau Patriarcal pour la pastorale des Jeunes” (Líbano).

Card. Marx: Sínodo, parte de un camino global

En su intervención, el Cardenal Reinhard Marx, Arzobispo de München und Freising, Presidente de la Conferencia Episcopal (Alemania); precisó que, “este Sínodo tiene un significado muy especial, me he preguntado – dijo el Card. Marx – el porqué de este Sínodo, y una respuesta puede ser, que es un proceso de aprendizaje para toda la Iglesia y es parte de un camino global, en sintonía con el Sínodo precedente de la Familia. Un segundo punto puede ser el de la juventud – precisó el Arzobispo de München – es decir, como los jóvenes entre 15 y 28 años se han convertido en el foco de este Sínodo, y por ello, buscamos ayudar a los jóvenes a tomar esa decisión para sus vidas, tenemos que acompañar a los jóvenes en esta tarea, la Iglesia tiene que acompañarlos. Otro tema importante que se ha reanudado en la vida de la Iglesia – indicó el Card. Marx – ha sido el de los abusos de menores, en la Iglesia alemana se está discutiendo mucho sobre ello, para combatirlo y prevenirlo. Y otro punto importante es el de los nuevos métodos para la pastoral juvenil, en este sentido la Iglesia tiene que cambiar, ser más abierta y atenta a la escucha, los Obispos tienen que escuchar a los jóvenes y los jóvenes participar en la vida de la Iglesia”.

Mons. Nkea Fuanya: la escucha es un proceso bidireccional

Por su parte, el Mons. Andrew Nkea Fuanya, Obispo de Mamfe (Camerún) narrando su experiencia dijo que, “al participar en este Sínodo he notado que los periodistas, la gente y los jóvenes piensan que los Obispos son ancianos y este no es mi caso, es importante que ellos vean que los Obispos también pueden ser jóvenes. También quiero señalar que provengo de África – anotó el Obispo de Mamfe – y es muy importante escuchar a los demás Padres Sinodales que hablan de diferentes realidades y ver con un prisma distinto la vida de la Iglesia, en algunos casos son los mismos problemas con prismas distintos, por ejemplo en mi diócesis hay muchos jóvenes y no tengo espacio en los templos para toda la gente que viene a la Iglesia, cosa que es contraria en otras realidades y países sonde no hay gente en la Iglesia. En este Sínodo también se ha resaltado la figura de la familia, en mi continente esta figura es muy fuerte, porque ella es la que se encarga en transmitir los valores y la fe, en este sentido es muy importante la escucha, pero la escucha es un proceso bidireccional”.

Mons. Ryś: la diversidad elemento eje del Sínodo

Mons. Grzegorz Ryś, Arzobispo de Łódź, Presidente del Consejo de la Conferencia Episcopal para la nueva evangelización (Polonia), contó que, “en este Sínodo mi actitud ha sido sobre todo la escucha y de esto he aprendido mucho, por ello señalaré tres cosas que he aprendido en este Sínodo. El primero es el método, el de la escucha – indicó el Arzobispo de Łódź – no sólo la escucha mutua, sino también la escucha interior, escuchar a Dios y descubrir que Él nos habla por medio de nuestros hermanos Obispos. El discernimiento, es el segundo aspecto, y no sólo porque tenemos que hablar sobre qué es el discernimiento, sino sobre todo forjar el discernimiento en el Sínodo, y esto lo aplicaré en mi diócesis. La diversidad es otro elemento, es el eje de este Sínodo – dijo Mons. Ryś – ya que no hay un sólo modelo de jóvenes, es imposible describir la juventud, son todos muy distintos. Finalmente, la evangelización es importante, es necesario hacer conocer a Jesús, un Jesús concreto y real y también los valores cristianos como la familia y la fe”.

Mons. Bou Hadir: los jóvenes y la nueva evangelización

En el Informe a los periodistas también estuvo Mons. Toufic Bou Hadir, Responsable YOUCAT de la Arabic Foundation (Iglesia Maronita) y coordinador del “Bureau Patriarcal pour la pastorale des Jeunes” (Líbano), “como representante de los jóvenes maronitas del mundo entero – señaló Mons. Toufic Bou Hadir – hemos traído un documento que resume el contexto de Medio Oriente para el Sínodo y el Papa, así podemos dar a conocer la realidad de los jóvenes en esta parte del mundo y ver sus esperanza y sus sufrimientos. En este contexto los jóvenes se presentan como agentes de diálogo entre las diversas religiones, constructores de puentes y de paz entre sus ciudadanos. Estos jóvenes tienen la esperanza de que un día termine le círculo de la violencia y para ello elevan sus oraciones para que esto termine. Los jóvenes también hacen un llamamiento para acoger a los migrantes, y favorecer el regreso a sus países. Los jóvenes también aspiran a tener una participación en la vida de la Iglesia, un lugar de diálogo y trasparencia, quieren una Iglesia que esté lista a salir al encuentro de toda persona como lo invita el Papa Francisco. Este Sínodo ha sido la ocasión para recordar a los jóvenes que ellos son los agentes de la nueva evangelización. En este sentido anuncio dos iniciativas, uno una herramienta para la nueva evangelización, las herramientas de la misión, el catecismo en lengua árabe youcat, y también la doctrina social para jóvenes; la segunda iniciativa es el I Encuentro Ecuménico Internacional de los jóvenes que se celebrará en Beirut, del 22 al 29 de marzo de 2019, organizado por el Consejo de la Iglesia de Oriente Medio y la comunidad de Taizé. A los jóvenes del mundo, quisiera decirles, Jesús es la piedra angular sobre la cual se construirá un mundo de esperanza”.

Ruffini: los debates de la Carta y el Documento Final

Por su parte, el Prefecto del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, Paolo Ruffini, informó que, “esta mañana se ha leído la propuesta de la Carta a los jóvenes, Carta que será entregada a los jóvenes en la Misa conclusiva del Sínodo, aun no es esta terminada, es un borrador y al igual que el Documento Final se tiene que debatir. También esta mañana ha proseguido el debate del borrador del Documento Final – informó el Prefecto – como ya se dijo este documento será más corto que el Instrumentum Laboris y los debates seguirán esta tarde. Asimismo – agregó Ruffini – hoy se ha procedido a la elección de los 21 miembros del Consejo del Sínodo, estarán conformados por representantes de diversas regiones y continentes. Finalmente – precisó el Prefecto – debo señalar el tweet de hoy del Papa que dice que la Iglesia debe siempre dar una respuesta”.