Todo listo para la canonización de la madre Nazaria Ignacia

Madrileña de nacimiento y boliviana de corazón, la madre Nazaria Ignacia fue una adelantada a su tiempo. La fundadora de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia ya hablaba en el primer tercio del siglo XX de “bajar a la calle”, algo que la actual superiora general de la congregación, Daniela Pérez, cree que es un antecedente del ya famoso “Iglesia en salida” del Papa Francisco.

Precisamente, el Papa Francisco tiene una bonita relación con esta congregación, a la que conoció cuando era arzobispo de Buenos Aires. Las Misioneras Cruzadas de la Iglesia trabajaban -y todavía trabajan- con los pobres entre los pobres, los habitantes de las 'villas miseria' del Gran Buenos Aires. Allí acudía el entonces padre Jorge a confirmar a los jóvenes, y dicen que en el forro de su chaqueta, Bergoglio llevaba una pequeña reliquia de la madre Nazaria.

Pero esa relación con el Papa Francisco no ha supuesto un atajo para su ascenso a los altares. Como todos los demás procesos de canonización, la madre Nazaria ha necesitado de un milagro para poder ser declarada santa. En este caso, el que ha obrado sobre la hermana María Victoria Azuara, de 91 años, y que en 2010 recuperó el habla y la memoria en apenas 12 días y sin tratamiento, tras sufrir un derrame cerebral por el que no recibió tratamiento. Dos médicos, uno en Bolivia, donde sucedió el milagro, y otro en Madrid han certificado que no hay explicación científica para esta curación.

Y es que Bolivia, donde reposan los restos de la madre Nazaria por decisión propia, es la segunda patria de la nueva santa. Allí fue destinada cuando entró en la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, con el objetivo de crear un asilo de ancianos en la provincia de Oruro. Al darse cuenta de la escasa formación religiosa de la población, presa fácilmente de los movimientos religiosos y de las sectas, la madre Nazaria decidió dedicarse a la evangelización entre las clases sociales pobres y obreras. Este carisma no era compatible con la misión de las Hermanitas y por ello, quiso fundar una nueva congregación. Así nacía, en 1925, la Congregación de las Misioneras de las Cruzadas de la Iglesia.

Esta Congregación tiene presencia en 21 países, entre los que destacan Bolivia, donde fue fundada, España, donde se encuentra la Curia General, Argentina, Uruguay o Camerún. En estos países, las Misioneras Cruzadas se dedican a las actividades misioneras, destacando la evangelización en las zonas rurales y en las áreas periféricas de las ciudades. Colaboran además en otros campos donde se les necesite allí donde se encuentran, entre ellos, en la pastoral penitenciaria, educativa y sanitaria.