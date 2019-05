El Papa explica por qué un cristiano no puede ser una persona triste

El Papa Francisco ha recordado que "la tristeza no es una actitud cristiana". En su homilía en la misa que ha celebrado en Casa Santa Marta, el pontífice ha recordado que el Espíritu Santo es la persona que sostiene la juventud y la alegría de los cristianos. Por lo tanto, ¿cómo no estar tristes? "Contra la tristeza – dijo el Santo Padre – en la oración (...) hemos pedido al Señor que mantenga en nosotros la juventud renovada del Espíritu”.

"Cristiano" y "triste", incompatibles

Un santo decía: Un santo triste es un triste santo. Así – prosiguió el Papa – "un cristiano triste es un triste cristiano: no va”. El Espíritu Santo es el que nos hace capaces de llevar las cruces y nos trae el ejemplo de Pablo y Silas en la primera lectura de hoy, tomada de los Hechos de los Apóstoles que, encadenados, cantaban himnos a Dios.

El Espíritu Santo renueva todo. "El Espíritu Santo – dijo Francisco – es el que nos acompaña en la vida, el que nos sostiene", es el Paráclito. Y comentó: "¡Pero qué nombre extraño!” y recordó cuando, siendo sacerdote en una misa de niños un domingo de Pentecostés, les había preguntado si sabían quién es el Espíritu Santo. Y un niño le había respondido: el paralítico. Y muchas veces nosotros también "pensamos que el Espíritu Santo es un paralítico, que no hace nada...".

Paráclito: la palabra paráclito significa "aquel que está a mi lado para sostenerme" para que yo no caiga, para que siga adelante, para que conserve esta juventud del Espíritu. El cristiano siempre es joven: siempre. Y cuando el corazón del cristiano comienza a envejecer, comienza a disminuir su vocación de cristiano. O eres joven de corazón, de alma, o no eres plenamente cristiano.

El diálogo diario con el Espíritu nos hace avanzar

Francisco continuó diciendo que en la vida habrá dolores, Pablo y Silas habían sido golpeados y sufrían, "pero estaban llenos de alegría, cantaban....".

"Ésta es la juventud. Una juventud que siempre te hace mirar la esperanza: esto, ¡adelante! Pero para tener esta juventud necesitamos un diálogo cotidiano con el Espíritu Santo, que está siempre junto a nosotros. Es el gran don que Jesús nos ha dejado: este soporte, que te hace ir adelante".

El pecado envejece el alma, el Espíritu nos hace jóvenes

Y aunque somos pecadores, el Espíritu nos ayuda a arrepentirnos y nos hace mirar hacia delante: "Habla con el Espíritu – dijo el Papa – Él te apoyará y te devolverá tu juventud". El pecado, en cambio, envejece: "El alma envejece, todo envejece". Y subrayó nuevamente: "Nunca más esta tristeza pagana". En la vida hay momentos difíciles, pero en estos momentos "se siente que el Espíritu nos ayuda a avanzar (...) y a superar las dificultades. También el martirio". Y concluyó diciendo:

"Pidamos al Señor que no perdamos esta juventud renovada, que no seamos cristianos retirados que han perdido su alegría y no se dejan llevar adelante... El cristiano nunca se retira; el cristiano vive, vive porque es joven, cuando es un verdadero cristiano".