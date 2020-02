La empleabilidad e inclusión social de los jóvenes, objetivos del Proyecto DB Wave de los Salesianos en Europa

Los Salesianos en Europa han presentado el Proyecto DB Wave como una respuesta educativa para el aumento de la empleabilidad y la inclusión social de los jóvenes a través de la Formación Profesional.

El proyecto, que tendrá un impacto a largo plazo en unos 60.000 alumnos y 7.000 profesores de FP de la Unión Europea gracias al fomento de la calidad y la inclusión, cuenta como socios nacionales a la Inspectoría María Auxiliadora; la Fundación Tech Don Bosco y la Federación de plataformas sociales Pinardi, entidades de la Inspectoría Santiago el Mayor; y la Confederación de centros juveniles Don Bosco de España, desde donde se estimulará la reflexión sobre las directrices de la Unión Europea.

Esta iniciativa reúne a 7 redes nacionales salesianas de FP ubicadas en España, Italia, Bélgica, Alemania, Hungría y Francia, e integradas por más de 250 centros de 12 estados miembros y con 150 años de experiencia en la prestación de educación y oportunidades de empleo destinadas en su mayoría a los jóvenes más desfavorecidos.

El origen del DB Wave



El proyecto KA3, concedido en junio de 2019, comenzó a fraguarse en el VIII encuentro de Proyectos Europeos – Escuela y FP organizado por los Salesianos en Niza (Francia) en noviembre de 2018, donde, a propuesta de Don Bosco Internacional y la Federazione CNOS-FAP, surgió la posibilidad de solicitar un proyecto conjunto.

El proyecto comenzó oficialmente el pasado 1 de noviembre de 2019 y tendrá una duración de dos años, terminando en octubre de 2021. La primera reunión tuvo lugar en Munich (Aschau am Inn) el pasado mes de noviembre. A esta reunión le siguió una el encuentro en Roma el pasado mes de diciembre y en Bruselas durante el mes de febrero.

El grupo, animado desde el Dicasterio de Pastoral Juvenil de los Salesianos por el salesiano Tarcizio Morais, se ha reunido de forma anual en los encuentros de Roma (2012), Malta (2013), Florencia (2014), Zaragoza (2015), Budapest (2016), Cracovia (2017), Sevilla (2017), Niza (2018) y Múnich (2019), para seguir creciendo, no sólo en la cifra de participantes y países representados, sino también en el número de los proyectos entre socios salesianos que han surgido de estos encuentros.

El objetivo principal de este grupo es el de crear una red de trabajo salesiana a nivel europeo que apueste por la internacionalización de la institución a través de la participación de sus centros en los diferentes programas Erasmus+, y en propuestas de proyectos en los que colaborar de manera conjunta.

Los socios del proyecto



Además de la Federazione CNOS-FAP, que actúa como coordinadora, los socios del proyecto son la Inspectoría Salesiana María Auxiliadora (Sevilla), la Fundación Tech Don Bosco (Madrid), Szalézi Intézmény Fenntartó (Budapest), Association Maisons Don Bosco (Paris), Don Bosco Onderwijscentrum (Oud.Hevelee-Bélgica), Deutsche Provinz der Salesianer Don Bosco (Munich) y Don Bosco International (Bruselas). Como socios colaboradores participan la Federación de plataformas sociales Pinardi (Madrid), Confederación de centros juveniles Don Bosco de España (Madrid), Association Europeenne pour la formation professionnelle (Bruselas), Budapest Chamber of Commerce and Industry (Budapest), Volentariato internazionale per lo sviluppo associazione (Roma), Zdruzenie exallievov don Bosca na Slovensku (Bratislava), Budapesti Gazdasági Szakképzéi Cnetrum (Budapest) y Borsod-Abaúj-Zemplén County Govermment (Miskolc-Hungría).

Los Salesianos y la Formación Profesional



La Formación Profesional es el buque insignia de la enseñanza salesiana. Los centros salesianos mantienen acuerdos con diferentes empresas con las que mejorar la formación ofrecida a los alumnos para aprender un oficio.

En los últimos años, se ha incorporado a los programas de estudios la FP Dual, una modalidad que permite a los alumnos formarse profesionalmente en empresas que colaboran con los centros salesianos. Por otro lado, desde Salesianos se ha reforzado la FP Básica con el objetivo de ofrecer una nueva oportunidad a alumnos que han tenido dificultades para finalizar los estudios obligatorios.

En la actualidad, más de 18.600 jóvenes aprenden un oficio en 61 centros salesianos de FP en España, en los que trabajan alrededor de 1.500 docentes.