Cristianos de Pakistán aseguran que se ha hecho justicia con Asia Bibi

El estado de salud de la cristiana pakistaní Asia Bibi es delicado y se encuentra a salvo en Canadá. La información de la corresponsal de la Cadena COPE, Paloma García Ovejero, de la llegada de Bibi al país americano la han confirmado también el Ministerio de Exteriores de Pakistán y su abogado, Saiful Malook, recoge la agencia vaticana Fides.

"Le deseamos una vida segura y feliz"

La agencia también informa de que la noticia ha generado comentarios favorables por parte de los cristianos en Pakistán. Mons. Samson Shukardin, obispo de Hydebarad, ha afirmado a Fides que se ha hecho justicia con Asia Bibi.

"Es una decisión importante del gobierno el haberla dejado salir del país, también es un acto de justicia para la mujer que ha sufrido una gran injusticia y sufrimiento durante una década. De hecho, Asia ha sido declarada inocente y liberada por el Tribunal Supremo de Pakistán y lo tiene todo. El derecho de ir a donde quiera, por su protección, seguridad y vida futura ", ha declarado.

El prelado también ha valorado el coraje de la mujer a la hora de dejarlo todo por buscar la libertad. Asegura que, dadas las circunstancias, era su única salida, y que rezara por ella, su familia y su futuro.

"Nunca es fácil dejar el hogar querido, el lugar de los antepasados, seres queridos y familiares. Pero cuando no hay alternativas, uno debe abandonar el país: de hecho, aquí su vida habría estado en peligro incluso después de la decisión de la Corte Suprema. Debemos pensar en la seguridad de Asia Bibi, le deseamos una vida segura y feliz. Oremos por su nuevo comienzo, con su familia, en Canadá ".

"No habría podido llevar una vida normal en Pakistán"

El director de la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia de Superiores Mayores en Pakistám, Abid Habib, también ha expresado su felicidad por la llegada de Asia Bibi a Canadá. El fraile capuchino ha explicado, además, la dificultad que habría tenido para rehacer su vida en Pakistán ante la presencia de radicales islamistas que se han manifestado contra la sentencia de los tribunales.

"Por su bien, estamos felices por que Asia Bibi esté ahora en Canadá, en un lugar seguro. Hay grupos extremistas en Pakistán que no han aceptado la decisión del Tribunal Supremo, pero la sentencia debe ser respetada. En Pakistán, sucede que incluso cuando un tribunal libera a una persona,acusada de blasfemia, no es fácil para esa persona seguir viviendo normalmente. La vida de Asia Bibi en Pakistán no fue una vida libre: la única solución era la expatriación", cuenta a Fides.

Agradecidos a Canadá por la acogida y a la Corte Suprema de Pakistán por la justicia

Por su parte, el padre Mario Rodrigues, rector de la Catedral de San Patricio en Karachi, ha agradecido al gobierno de Canadá y a su Primer Ministro, Justin Trudeau, las labores de ayuda que han prestado a Asia Bibi. También, lo ha hecho extensivo al gobierno y a la Corte Suprema de Pakistán por haber hecho justicia. El sacerdote se suma a los buenos deseos para ella y su familia, y pide a la comunidad cristiana de Canadá su ayuda y acogida.

"Estamos agradecidos al Primer Ministro y el Gobierno de Canadá por ayudar a Asia Bibi y facilitar el proceso de concesión de asilo en Canadá. Nunca es fácil tratar tales asuntos: debemos reconocer que el Gobierno de Pakistán y el Tribunal Supremo de Pakistán ha hecho bien y ha restaurado la justicia para la mujer, garantizando su protección y salvación. Le deseamos lo mejor. Instamos a la comunidad cristiana en Canadá a ayudar a Asia Bibi y su familia en esta nueva vida"