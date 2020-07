Mons. Argüello sobre la ausencia de Sánchez en la Almudena: "Estuvieron presentes todas las instituciones"

El Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, Don Luis Argüello, ha precisado la Iglesia Española estará representada en el acto de Estado que se celebrará en la madrileña plaza de la Armería en homenaje a las víctimas del COVID-19 el próximo 16 de julio: “Se trata de un acto cívico, social, justo y necesario”.

Un acto que tendrá lugar diez días después de que la CEE organizara la Santa Misa en recuerdo a estas víctimas en la Plaza de la Almudena, y al que asistieron los representantes de las principales instituciones: “Lo que hicimos fue una decisión propia de la Iglesia, tomada el 13 de mayo, y que el 11 de junio se notificó a las instituciones básicas del Estado, como a La Moncloa, al Poder Legislativo, Judicial, Fuerzas Armadas, Comunidad Autónoma de Madrid y su ayuntamiento. También se lo notificamos a las diversas confesiones cristianas distintas de la católica que respondieron con prontitud y deseo de participar, así como otras confesiones religiosas. También a familiares de los difuntos o instituciones vinculadas a la sanidad, que hecho un gran esfuerzo y han sufrido la pérdida de un personal sanitario importante”, ha precisado el portavoz del organismo episcopal.

Don Luis Argüello ha precisado también que cuando el pasado viernes se hizo pública la asistencia de la Familia Real al completo a la Santa Misa, “se produjo una avalancha de peticiones de querer participar, lo que desde el punto logístico era complicado, porque recordemos que estamos con restricciones. El aforo de los templos está limitado al 75% y la presencia de la Casa Real y de las altas instituciones del Estado requiere de un protocolo de seguridad. Aprovecho para agraceder al personal de esta casa su labor que permitió que la celebración pudiese celebrarse con la mayor dignidad posible pese a las circunstancias”.

Sobre la ausencia del presidente del Gobierno Pedro Sánchez y del Vicepresidente Segundo, Pablo Iglesias, a la Santa Misa en la Almudena, el Secretario General de la CEE apunta que no se echó de menos a ninguna institución: “Nosotros no hemos hecho notificaciones personificadas, sino institucionales. He de decir que las instituciones a las que se lo notificamos si querían venir. No hemos echado de menos a ninguna institución porque todas han estado presentes, luego cada institución es muy libre de valorar quién viene. Si desde el Congreso se ha comunicado a los portavoces y unos deciden venir y otros no, es algo que nosotros respetamos porque está en la libertad de conciencia, de creencias religiosas y de valoración de ese acto", concluye Don Luis Argüello.