El ilustre personaje del siglo XX al que recurre un párroco para enseñar a Isabel Celáa a dialogar y pactar

El Padre Julián Lozano, párroco de la iglesia de Santa María Magdalena en la localidad madrileña de Ciempozuelos, se ha mostrado muy crítico con la reforma educativa que plantea el Gobierno de Pedro Sánchez, y que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, pese al Estado de Alarma en el que aún nos vemos inmersos. A través de un vídeo difundido en las redes sociales, el sacerdote critica duramente a la Ministra de Educación, Isabel Celáa, por algunos aspectos que contempla la nueva normativa que derogaría la LOMCE del PP.

“Me preocupa su deseo de reformar la ley educativa. Es un momento este en el que nos encontramos, por el COVID-19, no adecuado para realizarla. La comunidad educativa y los profesores están en estos momentos buscando la forma de terminar el curso, seguir los planes, evaluar a sus alumnos, y no es fácil. Muchos de ellos son, además, padres que tienen que estar también con sus hijos. Y todo ello en un contexto en el que no es posible tampoco una vida parlamentaria ordinaria. Es un despropósito plantear una reforma en este momento, en el que no se puede realizar un debate sereno, una búsqueda del consenso”.

"Cerrar los centros especiales es un error"

A continuación, el Padre Julián Lozano ha desgranado algunos puntos que contiene la ley y que preocupa sobremanera al párroco: “La propuesta de acabar con la escuela especial para niños con discapacidad es un gran error. No sé usted, pero me han llegado decenas de videos de profesores, alumnos y padres de la escuela especial que piden que no se acabe con ella. Sé que no debe ser fácil legislar, pero es tan unánime la defensa de los beneficiarios de estos centros, que es escandaloso que no se les escuche y se siga adelante con un planteamiento ideológico en el que se piensa que es mejor integrarles en la educación ordinaria, cuando están encantados por su trato en la especializada”.

Ataques a la Escuela Concertada y la asignatura de Religión

Otro cuestión que inquieta al párroco de Ciempozuelos es el ataque a la escuela concertada, que libremente eligen miles de padres en España, y que ha resultado ser muy positivo durante décadas: “Ahorran al Estado un considerable dinero anualmente po las prestaciones que ofrece desde la iniciativa privada. La educación no es un monopolio del Estado, por lo que deje de plantear problemas a los padres que eligen libremente. Hagamos por que haya una enseñanza de calidad en todo tipo de centros. Este debe ser el primer objetivo, y no generar conflictos”.

Reducir a la mínima expresión la asignatura de Religión es otro de los puntos que no comprende el Padre Julián Lozano, ya que “el derecho de los padres de elegir la formación moral y religiosa de sus hijos conforme a sus convicciones está recogido en la Constitución. No genere problemas ni ponga palos en la rueda”.

Llamada al diálogo y al consenso por el bien de la Educación

Para concluir, el sacerdote ha apelado al espíritu de consenso y cooperación existente en el planeta tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Para ello, recordó el papel que jugó el Ministro de Exteriores de Francia a comienzos de la década de los cincuenta, Robert Schuman, cuando el 9 de mayo de 1950, tendió la mano a Alemania, país que había invadido Francia en tres ocasiones en los últimos ochenta años, para gestionar de manera conjunta la industria del acero y del carbón: “De esta manera, propició que la industria armamentística estuviera repartida entre las dos manos, evitando nuevos conflictos bélicos. Aquel acuerdo era impensable entonces”.

El cura ha recurrido a este hecho histórico para plantear a Celáa una búsqueda real de diálogo con el resto de partidos políticos: “Me atrevo a pedírselo. Me dicen quienes la conocen que es usted una persona de buenas intenciones y, espero, también de buenos hechos. Por eso, le pido que pase por encima de los planteamientos ideologicos de partido y busque el consenso por el bien de la educación”.

Para concluir, el Padre Julián Lozano recuerda a la ministra que los niños no son propiedad de los padres ni del Estado, pero matiza: “Sus padres son los tutores, le ponen nombre, les educan y les quieren, por lo que son quienes deben elegir la mejor enseñanza para ellos”, reflexiona el sacerdote.