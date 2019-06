Esta es la historia que esconde el Museo Sacro de Segovia 

Segovia puede explicarse de muchas maneras y desde muchos sitios y lugares comunes de su milenaria historia. Pero sería incomprensible sin su parte religiosa, sin la belleza que le ha aportado siempre la espiritualidad que aún hoy hace de la capital castellana un destino turístico de primer nivel más allá de su maravilloso Acueducto.

Para situarnos en este entorno nada mejor que visitar el recientemente creado Museo de Orfebrería Religiosa de Segovia. Situado en el antiguo Palacio Episcopal, este moderno y actual museo nos propone al visitante un viaje por la revelación divina a través de una de sus más delicadas expresiones artísticas: la orfebrería.

En el Museo pudimos hablar con Alberto Herreras, comisario de arte de la diócesis de Segovia e historiador “El Museo no se ha concebido como un espacio estanco en donde almacenar grandiosas piezas de arte como las que se pueden contemplar en la visita. Es un museo moderno y es un museo vivo que no solo alberga piezas desde las más antiguas del siglo XIII hasta las más modernas del siglo XVIII, sino que no le quita a ninguna de ellas su valor litúrgico, de tal forma que si nos son requeridas por sus parroquias de origen, la pieza en cuestión se desmonta, se traslada a su parroquia donde cumple con su función litúrgica, y luego vuelve a su expositor”.

Miguel Ángel Barbado era hasta hace pocos días Delegado de Patrimonio de la diócesis de Segovia, él nos explicó cómo el Palacio Episcopal, que fue sede hasta el año 2005, también puede ser visitado, y así el visitante podía hacerse una idea de cómo era el día a día en la administración de la diócesis, incluida una visita a las habitaciones particulares del obispo.

Este Museo es una de las partes fundamentales del proyecto Segovia Sacra del que pudimos hablar con Sara García, una de las responsables del mismo “Segovia Sacra es un proyecto que intenta poner en valor la riqueza monumental y espiritual de Segovia, para que todos los que nos visitan puedan entender de otra manera esta ciudad. Se puede visitar el Museo, el Palacio Episcopal, las iglesias arománicas del casco de la ciudad (como San Martín o San Miguel), la catedral e incluso la torre catedralicia, desde donde se disfruta de la magnitud de este impresionante monumento a la vez que contemplas una espectacular panorámica de la ciudad. Y todo ello a través de audioguías en diferentes idiomas para completar la experiencia familiar de la visita”.

Para terminar la jornada, nada mejor que disfrutar del espacio gastronómico que se ha abierto en el atrio del Palacio Episcopal, una buena forma de integrarse en la oferta de ocio y la vida social de Segovia. Les estamos esperando.