La CEE anima a los fieles a volver a las parroquias pero bajo estrictas medidas de protección

La Conferencia Episcopal Española anima a los creyentes acudir a la Eucaristía de manera presencial especialmente el Domingo, una vez que ha finalizado el Estado de Alarma y han cambiado las circunstancias. Eso sí, el organismo episcopal recuerda que se ha de acudir a los templos con las medidas de prevención para evitar contagios.

Por ello, la Comisión Permanente de la CEE recomienda a los Obispos, teniendo en cuenta las circunstancias de sus Diócesis, proponer el criterio habitual de la Iglesia respecto a la participación de los fieles en la Misa dominical recogido en el Catecismo de la Iglesia Católica. El Secretario General de la CEE, Don Luis Argüello, ha recordado que para evitar rebrotes cada ciudadano debe ser consciente de que la pelota está en su tejado: “Las administraciones tienen que tomar las medidas de prevención, atender al sistema sanitario o a las residencias de mayores, pero cada ciudadano tiene que vivir la responsabilidad de no contagiar a otros, y tenemos por tanto que seguir diciendo lo mismo en nuestras parroquias”, subraya el obispo auxiliar de Valladolid.

El portavoz de la CEE ha señalado que la propuesta tradicional de la Iglesia establece que una expresión de pertenencia al pueblo católico es la participación de la Eucaristía del Domingo, excepto si surgen circunstancias que lo impidan como la enfermedad o un caso como el vivido estos meses de una pandemia: “Muchos templos se cerraron y muchos párrocos celebraban la Eucaristía solos, por lo que fue prudente que muchos obispos hicieran un decreto para levantar el precepto dominical para atender a la conciencia de aquellos católicos que vivían el no poder acudir a la Eucaristía del domingo como una fuerte infidelidad. Y era bueno que la Iglesia dijera que la conciencia no te acuse, porque en la situación que vivíamos no puedes sentirte obligado, porque no lo estás.

Afortunadamente, apunta Don Luis Argüello, ha habido otras expresiones de búsqueda de celebración que, si bien no llegaron al nivel de lo que significa una presencia real de la Eucaristía, han sido importantes.