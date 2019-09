El cardenal Blázquez pide a los sacerdotes “fraternidad” y “confianza en el Señor”

Un centenar largo de presbíteros y diáconos de la Diócesis de Valladolid se han dado cita desde el domingo hasta el martes, 17 de septiembre, en el municipio de Villagarcía de Campos para celebrar el cuarto encuentro sacerdotal de principios de curso, convocado por el cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez.

Además de ser un importante momento de convivencia y oración, los presbíteros han aprovechado la cita en la casa de ejercicios San Luis para profundizar sobre diversos temas y para presentar la programación diocesana del curso 2019/2020, que tiene como hilo conductor la promoción y misión de los laicos en la Iglesia y en la sociedad; unos acentos pastorales y un plan que nuestros prelados, don Ricardo y Don Luis Argüello, darán a conocer a tres centenares de agentes pastorales el martes, día 1, a las 19:30h en el Seminario Diocesano de Valladolid. “Todas las puertas que abren camino hacia el futuro son en principio desconocidas, inciertas; necesitamos la confianza para adentrarnos y necesitamos que el Señor nos sostenga desde la otra orilla para comenzar este curso pastoral, que tendrá muchas sorpresas, y eso es motivo para ejercitar la obediencia apostólica que todos compartimos”, según ha recordado don Ricardo a los asistentes.

En su saluda inicial a los sacerdotes, el arzobispo de Valladolid subrayó las palabras “juntos”, “convivencia”, “encuentro” y “compartir experiencias y esperanzas” porque, dijo, no se trata de una formación permanente ni de una preparación rigurosa, sino de una oportunidad de convivencia “porque compartimos la vida en el presbiterio de la Diócesis, compartimos las tareas apostólicas y también las dificultades y la amistad (…) y hay que estar atentos para que esa fraternidad sea cercanía en las dificultades”. Apostilló la importancia de que, en esta convivencia fraternal, espiritual y de reflexión compartida, los sacerdotes puedan decir: “Señor, Tú me has llamado, aquí estoy, porque a pesar de lo que somos continúas confiando en nosotros”.

Además de la presentación de un plan pastoral, que junto a la corresponsabilidad de los laicos en la Iglesia (tanto en las instituciones sociales y caritativas como en la propia Diócesis), tendrá como principales acentos, la iniciación cristiana, la pastoral juvenil y la preparación al matrimonio, el encuentro contó con momentos de oración, de tertulia con los prelados, de puesta en común y de reunión por arciprestazgos. El director del secretariado Secretariado de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar (CEAS), Luis Sánchez Romero, dirigió el retiro, y los miembros del equipo nacional de la Acción Católica General, Fran Ramírez y José Antonio Cano, presentaron el renovado proyecto de este cauce comunitario para los laicos en la Iglesia.