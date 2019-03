Así es el Congreso Nacional Provida que lucha por los niños no nacidos

La Federación Española de Asociaciones Provida con la colaboración de la Universidad CEU San Pablo han organizado el XXll Congreso Nacional Provida. Unas jornadas que contarán con ponentes a favor de la vida y testimonios en primera persona. Será el 8 y 9 de marzo en el Aula Magna de la Universidad CEU San Pablo de Madrid.

El día 8, bajo el lema "Todos somos necesarios", dará comienzo la inaguración. Será las cuatro de la tarde en una presentación en la que hablarán Alfonso Bullón de Mendoza, presidente dela ACdP de la Universidad San Pablo CEU y Alicia Latorre Cañizares, presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida.

A continuación, tendrá lugar la primera conferencia "El deporte de la vida" en la que intervendrá José María Villalón, médico del Atlético de Madrid. Entre las muchas actividades de la jornada, a las 7 y cuarto de la tarde Jaime Mayor Oreja -político español- intervendrá con su ponencia "Sembrar la cultura de la vida en Europa: One of Us".

La jornada del sábado 9 de marzo contará también con un amplio programa de actividades: a las 11 de la mañana habrá testimonios en primera persona para reflexionar sobre la vida. Un Congreso que clausurará el sábado 9 a las 7 y media de la tarde.

Para asistir al Congreso es necesario inscribirse aquí. Además, se puede seguir en la página web del Congreso vía streaming. (Hay precios especiales para estudiantes, familias numerosas y grupos).