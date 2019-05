Estos son los cuatro candidatos con síndrome de Down que participan en las elecciones municipales

Blanca San Segundo, Susana Polo, Carlos López-Sáez de Riba y Jesús Bermejo son las cuatro personas con síndrome de Down que, por ahora, forman parte de las listas electorales para los comicios municipales del próximo 26 de mayo en Godella (Valencia), Murcia, Sevilla y Cáceres, respectivamente. Todos afrontan con "ilusión" este reto y así lo cuentan en una entrevista con Europa Press.

Los cuatro tienen a Ángela Ballester como ejemplo de que la participación política de las personas con discapacidad intelectual es posible. Esta pucelana, auxiliar administrativa de la Concejalía de Bienestar de Valladolid, logró, a sus 30 años, ser la primera edil con trisomía 21 en España y en Europa.

Siguiendo su estela, se encuentra Blanca San Segundo, que está a punto de lograr el título de grado universitario de Terapia Ocupacional, sin apoyos ni adaptación curricular. Trabaja en una escuela infantil inclusiva, donde atiende a los alumnos con discapacidad, y se sitúa en el puesto 8 de las listas de Ciudadanos para el Ayuntamiento de Godella (Valencia).

Según cuenta en una entrevista con Europa Press, una amiga le propuso integrarse en la candidatura de la formación naranja y le pareció una "oportunidad": "Que una persona con discapacidad pueda defender sus ideas, y que estas lleguen a la política municipal, es muy importante".

"Tenemos más empatía"

Esta joven defiende con orgullo que "nunca" le han regalado nada y que todo lo ha conseguido "a base de esfuerzo y de constancia", unos valores que quiere trasladar al ámbito de lo público. Está convencida, además, de que la "empatía" de las personas con discapacidad intelectual es una cualidad "necesaria" en política: "Siempre hay que ponerse en el lugar del otro".

"Cuando he dado charlas sobre educación inclusiva o derechos de las personas con discapacidad, me ha dado rabia que no hubiera ningún político entre el público escuchándome", admite esta joven de 29 años, para quien, precisamente, la promoción de la educación inclusiva es uno de los asuntos "más importantes" y por los que peleará si logra ser edil.

También luchará por la accesibilidad universal, la participación política del colectivo de personas con discapacidad, la defensa del derecho a un empleo digno, "con los apoyos necesarios", y, sobre todo, por el cumplimiento de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España hace más de una década.

La sensibilización sobre los temas relacionados con la discapacidad es otro asunto que le inquieta. A su juicio, "es importante que la sociedad sepa que las personas con discapacidad intelectual no estamos enfermas". "La gente lo confunde y no es lo mismo", sostiene San Segundo, que admite que ella ha tenido «suerte» porque no se ha sentido discriminada en su entorno, ni en el trabajo ni en la universidad.

Aunque logre un puesto en el Ayuntamiento de Godella, no piensa dejar su empleo en la escuela infantil: "Me encanta mi trabajo, tengo un sueldo digno y mi meta es ser independiente y autónoma".

"Aportamos tranquilidad, sensatez y frescura"

También en el puesto 16, pero en la lista del PP para el Ayuntamiento de Cáceres, se encuentra Jesús Bermejo. La entonces alcaldesa de esta ciudad, Elena Nevado, se presentó en su casa para proponerle la candidatura, que aprovechó para anunciar el Día Internacional del Síndrome de Down, el 21 de marzo. Esta propuesta la mantuvo el nuevo candidato popular a la alcaldía, Rafael Moreno.

"A mis hermanos María José y Francisco Javier les gusta que me presente. A mi madre, Pepita, regular, y a mi padre, José María, no tanto. De los demás, como en botica, unos sí y otro no", sostiene Jesús, que podría entrar como edil en el consistorio cacereño si su partido igualara los resultados de los comicios de 2011.

Le interesa la política, pero, sobre todo, le gusta "estar pendiente de las cosas que pasan". Cree, a sus 39 años, que la presencia de personas con síndrome de Down puede aportar al ámbito municipal "más tranquilidad, sensatez y menos enfados".

Las primera medida que le gustaría que se pusiera en marcha en Cáceres tiene que ver con los jóvenes, para los que reclama "más lugares de esparcimiento y menos puntos de venta de alcohol". También apuesta por que el Ayuntamiento "done los pisos que están vacíos" para hacer una residencia de mayores.

El Ayuntamiento de Sevilla también podría incorporar después del 26 de mayo a otro joven con trisomía 21. Se trata de Carlos López-Sáez de Riba, de 23 años, que va como independiente en la lista de los populares. El candidato Beltrán Pérez se lo propuso el pasado marzo y no lo dudó.

"Estoy muy contento e ilusionado, tengo ganas de trabajar para Sevilla. Quiero que mi ciudad sea pionera en trabajar con personas con discapacidad y que de verdad tengamos voz y voto", defiende. Además, afirma que su familia y amigos están "muy orgullosos" de él y que "todos" le van a votar.

Este joven de 23 años, titulado en Hostelería, que ya forma parte de la plantilla del Hotel Barceló Renacimiento de la capital hispalense, defiende que las personas como él pueden aportar "mucho más de lo que la gente se cree", como "frescura y un punto de vista diferente".

Por su parte, Susana Polo, de 39 años, tiene experiencia en el ámbito público, ya que trabaja por las mañanas como ordenanza en la Consejería de Fomento de la Región de Murcia. Cree que esta ha sido la causa por la que le han ofrecido formar parte de las listas del PP, en la que ocupa el puesto 19.

Está convencida de que, si logra ser concejal, se centrará en "representar" a las personas con discapacidad y en luchar por los derechos de este colectivo en su ciudad. Además, cuenta con el "apoyo" de su familia y amigos para alcanzar este sueño para el que se ve "preparada".

"Normalidad en su sentido más noble"

El gerente de Down España, Agustín Matía, celebra que exista estos cuatro casos de personas con discapacidad intelectual, dispuestas a representar a la ciudadanía, porque reflejan "normalidad en el sentido más noble de la palabra", según indica en declaraciones a Europa Press.

No obstante, pide a los partidos políticos que la decisión de incorporar a personas con Síndrome de Down en sus listas "no sea algo meramente cosmético y de imagen" y apunta que, para que estos jóvenes puedan desarrollar adecuadamente su cometido político, las formaciones deben hacer un "buen un trabajo de apoyo".

En este sentido, subraya la necesidad de adaptar los materiales electorales y toda la información municipal para que sean accesibles, no solo a los candidatos con discapacidad de sus listas, sino también al resto de la ciudadanía. "Si se plantea de esta manera, se trata de una tarea de aprendizaje para todos los grupos políticos municipales", añade.

Para Matía, 2019 es un año "simbólico" en cuanto a la participación política de las personas con discapacidad intelectual, gracias a la reforma de la Ley electoral, que otorga el derecho de sufragio a las personas incapacitadas judicialmente, que ha permitido votar a 100.000 personas que hasta ahora no podían hacerlo, pero también porque es el año con más candidatos a ediles con síndrome de Down.