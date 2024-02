E - 54: 'Todo el mundo busca'

En la vida de Jesús descubrimos matices poco a poco, al paso que le vamos conociendo mejor. Recientemente, leyendo el Evangelio y gracias a algunos capítulos de la serie 'The Chosen', he caído en la cuenta en un detalle de la vida de Jesús que no se conocía: Jesús con frecuencia desaparecía.

Los apóstoles le perdían de vista. Se iba a lugares solitarios para su oración al Padre. La gente acudía a los discípulos para buscar al Maestro pero no sabían donde estaba. Y en una de esas ocasiones, cuando encuentran a Jesús, los apóstoles le dicen: “Jesús, todo el mundo te busca”. Unos porque querían un milagro, otros por curiosidad, pero la mayoría porque sus palabras les llenaba el corazón de esperanza.