E91 - 'Un Dios accesible, paciente y... poderoso'

Cada uno se plantea sus propios sacrficios y Jesús nos impone los suyos propios. Jesús, en la vida nos puede pasar de todo, pero tu mensaje es el único importante y fundamental. "No es el discípulo más que el maestro". Jesús, ayúdame a aceptar que a veces no hago siempre las cosas bien, me critican y tengo que aceptar también esas críticas.

Te pedimos Señor que nos des la fortaleza suficiente para aceptar que no seamos peces que se dejan arrastrar, que no me venza el miedo a no ser aceptado, el miedo a incomodar por lo que piense o sienta. Debemos tratar de hacer el bien aunque sea incómodo. Buscar un nuevo estilo de vida, una vida nueva y diferente en la que Jesús sea el centro.