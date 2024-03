E81 - 'Que va a ser de mi'

Señor, tú me has buscado para que yo pueda estar hoy escuchándote. Gracias por tomar la iniciativa y buscarnos. Gracias por no darnos por perdidos. Un Dios que nos busca y que nos pide que nos convirtamos, ese es el verdadero regalo de la Cuaresma. ¿Qué pasará conmigo en el futuro?. No lo sé, solamente me basta saber que Dios estará conmigo en todo lo que me pase.

En circunstancias difíciles siempre estarás conmigo. ¿Qué va a ser de mí?. Esa algo que muchos nos preguntamos. Este es un tiempo de perdón y precisamente porque nos perdonas, podemos afrontar el futuro con esperanza. Dios sueña con tu vida y con la mía. Mi vida es un 'nosotros', junto a Cristo. Los imprevistos con los que no contábamos son también parte de la vida, pero las comparto siempre con el Señor. "El Señor es tan bueno conmigo que no puedo tenerle miedo".