E62 - Ojos para ver, oídos para oír

“Las cosas de la Tierra no llenan, pero distraen y mucho”. Las nuevas gafas de Apple pueden ser un claro ejemplo de ello. Sin embargo, no estamos aquí para distraernos, si no para vivir plenamente y seguir a Jesús. Nos reprochas en el Evangelio de hoy que "para qué os sirven los ojos si no veis y los oídos si no oís". La vida es un regalo y no podemos desperdiciarla en cosas que nos distraen y no nos llenan.

El móvil es uno de los motivos más fuertes de distracción. Cuánta dicha hay en ver a Jesús, en escucharlo, en sentirlo. Deberíamos verte a ti en todas partes, que no paras de hablarnos. Mañana comienza la cuaresma, y es una buena oportunidad para comenzar algo diferente y uno de nuestros propósitos debe ser contemplar el rostro del Señor. "Guárdame Señor, como a la niña de tus ojos".