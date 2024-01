E37- 'No tengo miedo, tengo fe'

La sorprendente y repentina curación de David de una enfermedad neurodegenerativa ,vuelve a sorprendernos hoy. David rezó una novena a Dios a través de la intercesión de Isidoro Zorzano, uno de los primeros seguidores de San José María en el Opus Dei y al noveno día, se curó. David no ha vuelto a empeorar, se encuentra preparado para compartir su testimonio, su milagro. "Creo Señor, pero ayuda a mi incredulidad".

"Una parte de mi se resistía a pedir eso, a pedir que se curara" publicaba Teresa, mujer de David, en su cuenta de Instagram durante la novena. Teresa se encontraba reticente a rezar la novena, no confiaba en que pudiera curarse pero entonces, se dió cuenta que necestiaba saberse hija querida y abandonarse a Dios. David no sabe muy bien por qué el Señor le ha concedido esta gracia pero, la mirada de Dios, no es nuestra mirada.