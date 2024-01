E30 - 'Y tú ¿le escuchas?'

“A veces la gente necesita apoyo y lo que reciben son más bien consejos”. Oí esta frase hace unas semanas y se me quedó en la cabeza porque es verdad. Claro que todos tenemos necesidad de buenos consejos, pero mucho antes lo que necesitamos es apoyo. Sabernos comprendidos y ver que el otro se pone en nuestra piel.

Es solo desde esa base que los consejos, si realmente los necesitamos, podrán ayudarnos. Es casi una caricatura lo que nos encontramos al principio del libro de Samuel, salvo que es verdad. A veces la realidad supera la ficción. Se nos presenta al libro de Samuel a Ana, una mujer que está angustiada porque no tiene hijos. Quizás conoces a alguien que sufre de lo mismo. En esas estaba Ana. En esa época era mucho más duro para una mujer el hecho de no tener hijos: era como si Dios la hubiera olvidado. Como si no existiera.

En la época de Ana no había guarderías ni una cantidad de posibilidades que hay hoy. Ella sufría y le costaba encontrar el sentido de su vida. Sin embargo, no perdió la fe.