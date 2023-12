E14 - 'La cuarta vela y llegará la Navidad'

Esta vez podríamos empezar los '10 Minutos con Jesús' como cualquier comunicador de la radio que en el programa de la mañana lo primero que anuncia la hora y el día en el que nos encontramos: la hora depende da cada uno, pero hoy es 24 de diciembre. Un día muy particular en el que se mezclan muchas emociones: es domingo, empezamos la cuarta semana de Adviento y ya corriendo la terminamos a medianoche. Encima esta noche es Nochebuena.

Mi párroco que me ha enseñado muchas cosas en estos cuatro años que llevo trabajando con él, hay una cosa que tiene entre ceja y ceja y que la ha llevado hasta las últimas consecuencias. Ni un árbol de Navidad en la Iglesia, ni un belén, ni un adorno, ni flores de Pascua. Nada, hasta que sea Navidad. ¿Para qué está el Adviento? Así razona él y así me ha convencido. Cada cosa en su momento. En la parroquia tenemos preparado todo, pero bien guardado para sacarlo y colocarlo antes de la Misa del Gallo.

Nos cuesta tanto vivir el día a día, saborear lo de ahora, disfrutar del tiempo presente, gozar con lo que tenemos entre manos. Estamos siempre pensando en lo que llegará, pero aún no ha llegado. Parecemos incapaces de estar en lo que hacemos. Tenemos que seguir preparándonos para este Misterio de la Navidad, uno de los grandes misterios de nuestra fe. Todavía Jesús no estás en la cuna, todavía María y José no te han abrazado o escuchado llorar: nada de eso ha sucedido porque aún no has nacido, aún no ha ocurrido. Por eso hoy es el día de la esperanza, de la ilusión y del deseo.

Tenemos un sitio en ese portal, un sitio preparado para cada uno, pero es necesario que vayamos con el corazón a punto. Nochebuena es la 'noche de las noches'. Es un día entrañable, de mucho jolgorio, tráfico, muchedumbres que abarrotan las calles, supermercados repletos, centros comerciales... como ocurrió en Belén cuando estabas a punto de abrir los ojos en este mundo. Una ciudad llena de gente por el censo, sin sitio en las posadas, muchos animales circulando, muchas colas de personas que esperaban su turno para ser atendidas, mucha impaciencia, mucho caos y una sensación de que nadie estaba a lo que tenía que estar. Tantos siglos después, el 24 sigue siendo un día agitado.

Es un día de nervios porque todo el mundo, de alguna u otra manera, estén más cerca o lejos de la vida de la Iglesia, tienen la sensación de que es una jornada especial. Un día con una densidad grande, un día para celebrar. Hay algo en ese día 24 que hace que los corazones de todos los seres humanos estén alerta y vigilantes.

Ojalá esta preciosa velada me pille esperando en vela, con una tensión espiritual potente y sana, con un corazón deseoso de acoger al Mesías que viene. Hay que preparar lo que nadie ve, lo que solo tú ves Jesús, lo que tú notarás antes que nadie. Hoy es un día de esperanza para cambiar nuestro corazón: ser mejor padre, madre, hijo, hermano, amigo, compañero de trabajo, cristiano... esperanza porque podemos crecer y tener a Jesús más dentro.

