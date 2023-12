E09 - 'Zacarías no se fía'

'10 minutos con Jesús', el pódcast que te ayuda a rezar cada día, gira este martes, 19 de diciembre, sobre la historia de Zacarías y Sara, dos abuelos que no habían podido tener hijos. A Zacarías se le apareció el arcángel Gabriel y le dijo que iba a tener descendencia, un hijo al que llamará Juan.

Él no le cree, duda de las palabras del arcángel y de que vaya a tener un hijo. No se puede dudar de las palabras del arcángel Gabriel pero, ¿tú no hubieras también dudado? Estamos llenos de dudas y continuamente tomando decisiones, una son pequeñas y otras son cuestiones bastantes más serias. Nosotros también a veces preguntamos al Señor y a veces no nos responde, o no lo oímos. A lo mejor es que no le dejamos hueco para hablar.



A veces dudamos y no sabemos dar explicación a un suceso. A veces no vemos la bondad de Dios. No tenemos que avergonzarnos de nuestras “peleas” y de nuestras dudas con Dios. La duda es buena: te hace pensar, buscar y preguntar. Vas descubriendo tu camino y tu Jesús: Dios se va haciendo más personal y menos idea, más tu amor y menos tu recurso.

Aveces Jesús nos encontramos en un desierto, lleno de soledad y de angustia. No encontramos salida y no lo vemos ni lo escuchamos. Sin embargo, Dios es real y actúa. Tenemos que fiarnos de Él.



