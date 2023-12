E04 - '¿Adónde te escondiste, Amado?'

'10 minutos con Jesús', el pódcast que te ayuda a rezar cada día, gira este jueves, 14 de diciembre de 2023, en torno a la figura de San Juan de la Cruz, a quien celebramos hoy. Fue un monje carmelita del siglo XVI, el principal colaborador de Santa Teresa de Jesús y cofundador de los Carmelitas Descalzos.

En este nuevo episodio rezamos con algunas estrofas del Cántico espiritual, un poema que San Juan de la Cruz escribió, en su mayor parte, mientras estaba encerrado y que después hizo un comentario extenso, verso a verso, para explicar su sentido profundo. El Cántico espiritual está inspirado en uno de los libros más bellos y extraños de la Biblia: el Cantar de los Cantares. Es extraño porque en ese libro no se menciona ni una sola vez a Dios: es un libro en el que se reúnen algunos poemas líricos y diálogos entre la amada y el amado. Son poemas de amor humano, pero ese libro está dentro de la Biblia porque siempre se ha interpretado como una alegoría del amor de Dios hacia los seres humanos.



El Cántico espiritual tiene como subtitulo 'Canciones entre el alma y el esposo'. Es decir, la amada representa al alma que busca con desesperación, al esposo que representa a Dios. El alma va siguiendo un camino de purificación hasta que llega a sentir la unión con Dios.

“¿Adónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido; salí tras ti, clamando, y eras ido”. Son las primeras estrofas del Cántico donde el alma se va quejando del abandono que siente de Dios.

San Juan trata de transmitir sus experiencias místicas a través de imágenes y símbolos que muchas veces nos resultan difíciles de comprender por qué está hablando de cosas inefables y que no se pueden transmitir en palabras. Sin embargo, aunque entendamos muy poco, toda la poesía de San Juan eleva al espíritu.

El camino con Cristo no es un peso añadido al ya suficientemente duro fardo de nuestra vida. No es algo que haga más pesado esta carga. Es una luz, una fuerza que nos ayuda a llevar este peso. Esta es la fe: ser amado por Dios y dejarse amar por Dios en Jesucristo. Este dejarse amar es la luz que nos ayuda a llevar el peso de cada día. La santidad no es una obra nuestra, muy difícil, sino precisamente esta apertura. Abrir las ventanas de nuestra alma para que la luz de Dios pueda entrar.



